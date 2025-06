Ralf Kellenberger: Schmuck mit Charakter

Mit seinem scharfen Blick für Details, Proportionen, handwerkliches Know-How sowie mit einer unverwechselbaren Designsprache hat sich Ralf Kellenberger als Pforzheimer Schmuckdesigner überregional einen Namen gemacht.

Die Schmuckstücke aus rhodiniertem Gold und Silber tragen alle eigene Geschichten: So steckt zum Beispiel hinter der Kollektion „Hibiskus“ ein Blumendekor eines antiken Bartkamm-Griffs. „Ich halte stets nach alten Knöpfen und Accessoires Ausschau, die eine eigene Geschichte erzählen können und bereits selbst eine Generation durchlebt haben“, erklärt Ralf Kellenberger. „Diese Geschichten schreibe ich fort, indem ich die Elemente in meine Produkte einbaue und um einen innovativen Charakter erweitere“.

Foto: ralfkellenberger.com Foto: ralfkellenberger.com Foto: ralfkellenberger.com

Jedes Schmuckstück wird harmonisch abgestimmt und verarbeitet – bis hin zu kleinsten Details. Gravuren auf der Innenseite von Ringen, gefasste Diamanten oder ein Ketten-Verschluss, der als eigenes Designobjekt den Charakter des Schmuckstücks definiert – jedes Objekt wird zu einem Unikat.

Foto: ralfkellenberger.com Foto: ralfkellenberger.com Foto: ralfkellenberger.com

Einen echten Coup landete Ralf Kellenberger außerdem mit seinem „Adler-Ring“, der das offizielle Wappen der Frankfurter Eintracht trägt. Vom Verein lizensiert ist damit eine eigene Kollektionslinie entstanden, mit Ringen, Ketten und limitieren Fan-Editionen.

Die Leidenschaft fürs Design wurde Ralf Kellenberger quasi in die Wiege gelegt: Er stammt aus der „Goldstadt“ Pforzheim und schon seine Eltern arbeiteten als Schmuckdesignerin und Juwelenfasser. In Pforzheim befindet sich auch seine Werkstatt, in der mit einem Team aus Schmuck-Handwerker*innen die Entwürfe umgesetzt werden. Ralf Kellenberger hat außerdem ein Frankfurter Atelier und den Showroom im Massif Central im Bethmannhof und zeigt seine Kollektionen auch im dortigen Concept Store „Vogelstrauss“.

Atelier Ralf Kellenberger, c/o Massif Central, Bethmannstr. 7 – 9, Frankfurt,

Infos und Terminvereinbarung über ralfkellenberger.com

Alles über die Adler Ring Kollektion gibt‘s außerdem über adler-ring.de