Rauchfrei – und zwar dauerhaft!

Eine abwechslungsreiche Mischung aus Gesundheits-, Forschungs- und sozialrelevanten Themen bieten die Vorträge der AIDS-Hilfe Frankfurt zwei Mal pro Monat.

Zunächst stellt am 10. September der in Frankfurt tätige Dr. Pavel Khaykin, Facharzt für Innere Medizin und Infektiologie mit HIV-Schwerpunkt, die ORANGE Study vor; sie untersucht die Versorgung mit HIV-Therapien für ukrainische Geflüchtete.

Am 17. September geht es um Süchte und wie man davon dauerhaft loskommt; der zertifizierte Rauchfrei-Trainer Dr. Paul Weber vom „Rauchentwöhnzentrum Nordheim“ erklärt, wie man die Sucht nach Nikotin stoppen kann, wie man Stresssituationen anders bewältigen kann und vor allem wie man nicht wieder rückfällig wird.

10. und 17.9., Maincheck, Friedberger Anlage 24, Frankfurt, 19:30 Uhr, frankfurt-aidshilfe.de/de/frankfurter-vortraege