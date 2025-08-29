Riviera Festival

× Erweitern Foto: Celeste Call Maurice Conrad

Das Festival für Pop- und Clubkultur lädt Anfang September wieder an acht ausgewählten Offenbacher Kulturorten zu einem spannenden Mix aus Live-Konzerten, Lesungen, Kunstinstallationen von und mit aufregenden Newcomer*innen und etablierten Szenegrößen aus Rhein-Main und Beyond.

Wie immer sind auch eine Reihe queerer Künstler*innen beteiligt – hier unsere Tipps:

Rap spielt bei den Riviera-Konzerten immer eine große Rolle; allen voran diesmal Maurice Conrad, der unbequem und frech über Geschlechterrollen, queere Politik, Empowerment und Sex rappt (5.9., HfG Kapelle, 22 Uhr).

Im Bereich Indie-Pop spielen The Red Flags ihren ungehobelten Mix aus Grunge, Punk und Alternative Rock mit Texten zu Feminismus, Identität und sozialer Ungerechtigkeit (6.9., HfG Kapelle, 21 Uhr). Ebenfalls dabei: das israelische Frauen-Kollektiv HAZE’EVOT, das bereits mehrere Male den Hafen2 mit seinem Mix aus Rock, Disco und Funk zum Beben brachte (5.9., Hafen2, 22:30 Uhr). Am anderen Ende der musikalischen Regenbogenfahnenstange spielt Gigolo Tears aus Berlin radikal soften, queerfeministischen Heulpop (5.9., HfG Kapelle, 21 Uhr).

Foto: Lisa Ordemann Foto: Dorel Sivan

Experimentierfreudig zeigt sich auch Dolorosa aus Offenbach mit dem einmaligen Mix aus Performance, DJing, Drag-Performance und bildender Kunst (5., 6. und 7.9. zusammen mit Rosa Anschütz im Waggon am Kulturgleis, jeweils 19:45 Uhr).

Foto: Lior Neumeister Foto: Sven Serkis

In den Parkside Studios geht’s um Literatur; Hengameh Yaghoobifarah liest aus dem Roman „Schwindel“, eine intensive wie humorvoll geschriebene Studie queeren Begehrens am Beispiel eines Beziehungsgeflechts dreier Personen, die alle um die Aufmerksamkeit einer vierten Person ringen (5.9., Parkside Studios, 18:30 Uhr). Brix Schaumburg, Deutschlands erster geouteter Trans Schauspieler, setzte mit seiner Radtour quer durch Deutschland ein Zeichen für die Queere Community; im Buch „Que(e)r durch’s Land“ berichtet Brix von seinen Erlebnissen (7.9., Parkside Studios, 18 Uhr).

5. – 7.9., Riviera Festival, Offenbach, Programm und Tickets (inkl. RMV) über riviera-offenbach.de