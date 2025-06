Rosenfest im Palmengarten

× Erweitern Foto: Palmengarten der Stadt Frankfurt am Main, Tom Wolf Rosenfest Palmengarten Frankfurt

Vom 29. Mai bis 9. Juni steht der Frankfurter Palmengarten ganz im Zeichen der Königin der Blüten: Das Rosenfest verwandelt den Park in eine riesige Open-Air-Rosenausstellung mit beeindruckenden Blüten und einer großen Vielfalt an Rosengewächsen. Höhepunkt wird das Gartenfest vom 6. bis 9. Juni, mit Live-Musik, vielen Ständen, Mitmachaktionen, Workshops und kulinarischen Köstlichkeiten. Hier kann man sich Tipps von Züchter*innen und Rosenexperten holen oder sich auf dem Verkaufsmarkt von Pflanzen über Rosenprodukte bis hin zu Literatur ein Stück mit nach Hause nehmen. Die Palmengarten-Gärtner*innen präsentieren in der Galerie ihre Blumenschau unter dem Motto „Rosen unter Palmen“.

29.5. – 9.6., Rosenfest mit Gartenfest vom 6. – 9.6, Palmengarten, Siesmayerstr. 63, Frankfurt

11.6., Großer Ausstellungsverkauf hochwertiger Stamm- und Strauchrosen sowie Topfrosen und Schnittblumen, 9:30 – 13 Uhr.

Alle Infos über palmengarten.de