SCAPE° – das Science-Erlebnis-Center

Ein neuer Ausstellungsraum in der Offenbacher Innenstadt erklärt Wetter- und Klimaphänomene auf anschauliche und – im wahrsten Sinne des Wortes – begreifbare Art und Weise.

Hier darf man alles anfassen und es riecht noch ganz frisch nach Holz: Was auf den ersten Blick wie ein moderner Kinderspielplatz aussieht, ist ein interaktiver Parcours, der vor allem Erwachsene begeistert. Gleich am Eingang wird man von einem großen Chaos-Pendel begrüßt, dessen rotierende Arme unvorhersehbare Kapriolen schlagen. Ein zweites Modell kann man selbst bedienen und zuschauen, wie selbst minimale Veränderungen im Anstoßen die Pendel-Bewegungen völlig neu ausrichten. Damit ist schon mal ein Grundsatz des Wetters erklärt: „Chaos ist das Grundprinzip, dem sich die Meteorologie stellt“, erklärt Boran Frank vom SCAPE°-Team.

Wetterphänomene sind nur ein Teil der Ausstellung, die in drei Themenbereichen die komplexen Zusammenhänge zwischen Wetter und Klima erklärt: Welche Faktoren lösen einen Klimawandel aus, was bedeutet es, wenn das Klima „kippt“, welche Folgen entstehen daraus für den Mensch und was kann man selbst dagegen tun. Die mechanischen Ausstellungsstücke werden durch virtuelle Angebote an mehreren Online-Terminals mit Lexikon, Quiz und Umfragen ergänzt, außerdem gibt es Mitarbeiter vor Ort, die erklären und Fragen beantworten. Zusätzlich gibt’s eine Vielzahl von Veranstaltungen – zum Beispiel die Afterwork-Mittwochsbar mit Drinks und Musik lokaler DJs. Wissen schafft Bewusstsein und damit die Möglichkeit zum Umdenken.

Der Ausstellungsraum ist eine Kooperation zwischen dem Deutschen Wetterdienst, dessen Hauptsitz in Offenbach ist, sowie den städtischen Ämtern für Kulturmanagement, Wirtschaftsförderung und Umwelt und Klima.

SCAPE° – Wetter. Klima. Mensch., Frankfurter Str. 39 (Rathaus Plaza), Offenbach, Di bis Fr 14 – 19 Uhr, Sa 11 – 18 Uhr, Eintritt frei, scape-offenbach.de