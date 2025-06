Schamlos Harmlos: „Lesvia“

× Erweitern Foto: Salzgeber

Im Juni zeigt die die Filmreihe für Queer-, Sex- und Subkultur die US-Doku „Lesiva“.

Die Insel Lesbos zieht seit den 1970er Jahren Lesben aus aller Welt an. In Eressos entstand nach und nach eine aktive lesbische Gemeinschaft, in der Frauen offen und frei leben und lieben konnten. Die Filmemacherin Tzeli Hadjidimitriou, selbst lesbisch und auf der Insel aufgewachsen ist, hat die Entwicklungen miterlebt und erzählt in ihrem Dokumentarfilm von 40 Jahren Gemeinschaft und Liebe, aber auch von Konflikten. Die Doku zeigt noch nie gesehenes Archivmaterial und persönliche Erinnerungen von Zeitzeuginnen, die die Regisseurin mit Aufnahmen von heute und Auszügen aus ihrem Tagebuch kombiniert. „Lesvia“ wurde weltweit auf Festivals gefeiert und vielfach ausgezeichnet.

17.6., Harmonie, Dreieichstr. 54, Frankfurt, 20:45 Uhr, arthouse-kinos.de