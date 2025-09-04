Schirn Kunsthalle: Eine Parade zum Umzug

× Erweitern Foto: © Florian Wagenhan Sasha Waltz, In C – Marler Partitur, Forum Marl, September 2022

Die Kunsthalle Schirn wird saniert – voraussichtlich bis zum Frühjahr 2027 zieht der etablierte Kunst- und Kulturort in die Räume der ehemaligen Dondorf-Druckerei in Bockenheim. Und da die Schirn nie um einen spektakulären Event verlegen ist, wird der Umzug in die Interims-Ausstellungshalle mit einer großen Performance-Parade quer durch die Innenstadt, vom Römerberg nach Bockenheim, mit anschließender „Einzugsparty“ mit weiteren Performances und Live-Musik in den neuen Räumen gefeiert.

Für die spektakuläre Parade kommt die von der renommierten Choreografin Sasha Walz entwickelte Performance „In C – Community“ nach Frankfurt, die als „strukturierte Improvisation“ mit über 100 Tänzer*innen aus Walz‘ Ensemblemitgliedern, Tanzgruppen aus Frankfurt und Umgebung sowie Laientänzer*innen, tanzend durch die Stadt zieht. Begleitet wird die Parade von der elfköpfigen Techno-Marching-Band „MEUTE“, die neben der von Terry Riley speziell für „In C“ geschriebenen Komposition auch eigene Stücke spielt. Wer möchte, kann sich dem tanzenden Umzug jederzeit anschließen!

In der Dondorf-Druckerei angekommen gibt’s ein großes Einzugsfest mit weiteren Performances, Live-Musik, Speisen, Getränken sowie DJ-Sounds von Abiba.

7.9., Start um 15 Uhr Schirn, Römerberg, Frankfurt, ab 16 Uhr Ankunft Dondorf Druckerei, Belchenstr. 3, Frankfurt, Party ab 18:30 Uhr, schirn.de