Schreiline 2025 Frankfurt

× Erweitern Foto: Schreiline 2025

Hinter dem augenzwinkernden Namen „Schreiline“ verbringt sich das zweijährliche Festival für queere Chöre aus Süddeutschland und der Schweiz. Das Festival, das in diesem Jahr sein 15. Jubiläum feiert, steigt jedes Mal in einer anderen Stadt und läuft unter unterschiedlichen Namen. In Frankfurt heißt es „Schreiline“ und findet hier zum dritten Mal statt.

Die Gastgeber*innen sind die Frankfurter Chöre DonnAcappella, Die Mainsirenen und die Liederlichen Lesben. Drei Konzert-Abende mit insgesamt über 20 LSBTIQ*-Chören stehen auf dem Programm, dazu gibt es öffentliche Chor-Auftritte in der Frankfurter Innenstadt sowie eine große Party nach dem Abschlusskonzert im Saalbau Grießheim für alle!

Neben den drei Gastgeber*innen-Chören sind unter anderem dabei: Die Tinitussis und die Trällerpfeifen aus Nürnberg, die Uferlosen aus Mainz, Aqueerious aus Mittelhessen, Queerbeet und Weibrations aus Karlsruhe, Rosa Note und Musica Lesbiana aus Stuttgart, Lilamunde, Melodiva, die Philhomoniker und der Regenbogenchor aus München, Les Belles et les Femmes aus Luzern, Sweet and Power sowie Schwubs aus Bern oder die RosaKehlchen aus dem Neckar-Delta.

Kluge Chor-Fans reservieren sich schon rechtzeitig Tickets für die Shows im Saalbau Grießheim.

19. – 22.6., Schreiline 2025, alle Infos und Tickets über www.schreiline.de