Schrill und Laut: Feuchte Fantasie

× Erweitern Foto: Vicko Mozara, unsplash.com, gemeinfrei

Bevor der Schlosskeller Darmstadt in die Sommerpause geht, lässt’s die Schrill-und-Laut-Party nochmal so richtig flutschen. Ein Abend im Zeichen von Pop, Dance und Dominanz, Schweiß und lustvoller Stöhnerei. Drag-DJ Daliah Danger liefert den passenden Soundtrack mit wollüstig-pumpenden Bässen und bei der lustigen Wasseraktion wird man so richtig vollgespritzt – Wet-T-Shirts und Poolnudeln für alle! Heiß, dunkel und Queer As Fuck!

20.6., Schlosskeller, Marktplatz 15, Darmstadt, 23 Uhr, instagram.com/schrillundlaut/