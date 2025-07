Sichtbarkeit für alle Facetten der Community

× Erweitern Foto: bjö Die Regenbogen Crew 2024 beim CSD Frankfurt

Die Regenbogen Crew ist das vielleicht auffälligste Aushängeschild der AIDS-Hilfe Frankfurt AHF – vor allem beim CSD, wo das Team mit farbiger Ganzkörperbemalung als lebender Regenbogen an der Demo teilnimmt. Die Regenbogen Crew macht aber noch viel mehr – zum Beispiel organisiert sie zum IDAHOBITA* eine große Aktion auf der Hauptwache, inklusive des „Love Walk“ durch die Innenstadt. Wir haben mit René vom Team gesprochen.

René, man kennt die Regenbogen Crew vor allem als bunte Gruppe auf der CSD-Demo – aber die Regenbogen Crew macht noch viel mehr, richtig?

Ja das ist richtig. Auf der CSD-Demo sind wir besonders auffällig, aber wir machen weit mehr: Wir organisieren seit 2019 jährlich am 27. Januar einen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Wir bezeichnen außerdem den Frankfurter IDAHOBITA* als unser Baby, nehmen am Lauf für mehr Zeit unserer AHF teil und engagieren und zum Welt-AIDS-Tag. Hin und wieder kommen dann noch kleine Kooperationen wie zum Beispiel eine Soliparty hinzu. Wir möchten mit der Regenbogen Crew mehr Sichtbarkeit für die AHF erzeugen und damit auch mehr Sichtbarkeit für alle Facetten der LSBTIQ* Community.

Seit wann gibt es die Regenbogen Crew und wie viele Mitglieder habt ihr?

Nach dem CSD 2012 bezeichnete uns eine Mitarbeiterin der AIDS-Hilfe als „Regenbogenjungs“ – unter dem Namen sind wir dann bis 2016 gelaufen, bis wir uns 2017 als richtige Ehrenamtsgruppe in der AHF gegründet haben.

Wir sind circa 25 unterschiedlich stark aktive Mitglieder und haben natürlich auch Frauen und trans Menschen im Team. Auf dem CSD nimmt man uns trotzdem überwiegend als reine Männergruppe wahr, selbst wenn wir Frauen dabeihatten. Die Farben, so meine persönliche Überzeugung, vereinen uns alle unter dem Regenbogen und es bleibt unsichtbar, wer welche Hautfarbe oder Identität hat.

× Erweitern Foto: Tobias Friedhoff - Regenbogencrew der AHF René

Der IDAHOBITA* hat sich mit eurer Beteiligung zu einem echten Frankfurter Aktionstag entwickelt. Was war eure Motivation?

2017, als wir uns gründeten, wollten wir einfach den Aktionstag gestalten und für mehr Sichtbarkeit der LSBTIQ* Gemeinschaft in der Stadtgesellschaft sorgen. Wir hatten damals nur ein Zelt, Live-Musik und als Flashmob eine Solidaritäts- Menschenkette. Dies fand so unglaublich viele Fans, dass daraus das „Bündnis Akzeptanz und Vielfalt“ entstanden ist. Als treue Partner*in haben wir seit 2017 auch SCHLAU-Frankfurt an unserer Seite!

Auch wenn es das „Bündnis Akzeptanz und Vielfalt“ heute nicht mehr gibt: Zum IDAHOBITA* versuchen wir als Regenbogen Crew der Community zu ermöglichen, mit uns Seite an Seite für Vielfalt und Toleranz einzustehen. Der IDAHOBITA* ist uns als Regenbogen Crew wichtig, da wir als Zielgruppe die ganze Stadtgesellschaft inklusive der heteronormativen Menschen sehen und quasi im Vorbeigehen informieren und dazu aufrufen, für Offenheit und Vielfalt einzustehen.

× Erweitern Foto: Mario Trapp, Insta: marios.photojourney Love Walk zum IDAHOBITA* 2025

Was kann man tun, wenn mal Teil der Regenbogencrew werden möchte? Kann man sich für einen bestimmten „Aktionsbereich“ entscheiden?

Wer Teil von uns werden möchte, meldet sich bei mir oder dem Ehrenamtsskoordinator der AHF. Wir laden die Interessent*innen dann zunächst zu einer unserer monatlichen Arbeitstreffen oder Sitzungen ein, und alle können sich nach Belieben in ein oder mehrere Aktionen einbringen. Es gibt beispielsweise auch Menschen, die sich explizit nur zum Gedenktag engagieren, oder nur zum CSD.

× Erweitern Foto: Tobias Friedhoff / Regenbogencrew der AHF Die Regenbogen Crew 2018 beim CSD Frankfurt

Ihr seid wahrscheinlich auch in diesem Jahr wieder Teil der CSD Demo? Was sind eure Erwartungen an den neuen Festplatz?

Klar sind wir Teil der Demo! Unsere AHF wird dieses Jahr 40 – wir sind stolz, dass wir als eine kleine Gruppe die Ehre haben, die AHF auf der Demo sogar anführen zu dürfen.

Nach der Demonstration wollen wir wieder Spenden sammeln und die Menschen mit unserer Bemalung aufheitern. Vom neuen Festplatz erhoffen wir uns, dass er sauberer und sicherer als die Konstablerwache ist. Durch das erweitere Platzangebot wird er vielleicht auch offener für Familien sein. Und am Main wird einfach eine sommerliche Großstadtatmosphäre geschaffen. Übrigens: Den Pressesprecher des CSD-Vereins Sebastian Reggentin lassen wir als Regenbogen Crew nicht vom Haken. Er wird wieder Teil der Angemalten auf der Demo sein!

Kontakt zur Regenbogen Crew über [email protected]

frankfurt-aidshilfe.de/de/regenbogen-crew

facebook.com/RegenbogenCrew

instagram.com/regenbogencrew.ffm/

Interview: Björn Berndt