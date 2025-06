Verlieb dich Hals über Kopf in die vielleicht göttlichste Show, die jemals die Bühne Stuttgarts betreten hat: „Smooch!“ Denn in dieser verrückten Welt braucht jeder „Smooch“ und Knutscherei, damit sich alles ein bisschen besser anfühlt. Die Truppe von United Queendom ist genau dafür da – auf der Suche nach Liebe, Sex und allem, was dazwischen liegt.

Anders als beim klassischen Varieté ist das Publikum mitten im Geschehen, denn „Smooch“ verbindet Theater, Zirkus, Kabarett und Burlesque zu einer zweistündigen Dinnershow mit Twist.

4.7., Friedrichsbau Varieté, Siemensstr. 15, Stuttgart, 20 Uhr, friedrichsbau.de, unitedqueendomshow.com