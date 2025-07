Sommerschwüle – CSD Mainz

× Erweitern Foto: Schwuguntia

Die Mainzer Pride-Bewegung hat eine lange Tradition: Sie startete bereits 1993 als „Sommerschwüle“ mit einem queeren Festival in der Alten Ziegelei in Mainz-Bretzenheim. Daraus entwickelte sich der heutige CSD Mainz mit seiner Demo. Sommerschwüle nennt man in Mainz heute das Rahmenprogramm rund um den Tag der CSD-Demo. „Die Sommerschwüle ist seit über 30 Jahren mehr als ein buntes Sommerfest“ erklärt Alina, Vorsitzende von Schwuguntia, dem queeren Verein, der neben anderen Communityaktivitäten auch die Sommerschwüle und den CSD organisiert. „Die Sommerschwüle war schon immer eine Demonstration für Akzeptanz, Gleichberechtigung und eine offene Gesellschaft“.

CSD Demo

Die CSD-Demo startet in diesem Jahr am 26. Juli am Fischtorplatz mit anschließendem Bühnenprogramm auf der Malakoff Terrasse am Rheinufer.

„In Mainz haben wir uns schon immer gegen laute Partytrucks entschieden, sondern die politische Demonstration in den Fokus gestellt“, erklärt Alina. „Deshalb unterstützen wir 2025 auch die gemeinsame bundesweite Kampagne der CSD-Bewegung ‚Nie wieder still‘. Sie ist keine Bitte, sondern eine Kampfansage – wir lassen uns nicht wieder unsichtbar machen oder zum Schweigen bringen von rechten Hetzkampagnen. Wir sind Teil der Gesellschaft – wie sind ‚nie wieder still‘“.

Sommerschwüle – die queeren Community Wochen

Auch in diesem Jahr gibt es mit der Sommerschwüle ein mehrwöchiges Rahmenprogramm, das ins CSD-Wochenende mündet. Es gibt unter anderem einen FLINTA-Bondage-Workshop zu den Grundlagen des Fesselns mit Seilen, Kirsten Plötz beleuchtet die Geschichte queerer Menschen in Mainz in den Jahren 1933 bis 1945 und bei der Veranstaltung „Gemeinsam gegen Queerfeindlichkeit“ stellen sich Organisationen vor, die Hilfe anbieten.

× Erweitern Foto: Andreas Gnisa

Das CSD-Wochenende wird eingeläutet mit einer fulminanten Drag-Show im Alten Postlager Mainz am Freitag, dem 25. Juli, um 20 Uhr. Am CSD-Sonntag schließt die Sommerschwüle mit einer queeren Stadtführung durch Mainz, von und mit Joachim Schulte von Queernet RLP (Start um 13 Uhr in der Bar jeder Sicht), und mit dem traditionellen Sommerschwüle-Abschluss-Chill-out in der Kulturei mit Kaffee, Kuchen und dem „azkepTanz“-Tanztee mit Thilo.

26.7., CSD-Demo, Start am Fischtorplatz, Mainz, 14 Uhr, anschließend Bühnenprogramm auf der Malakoff Terrasse, 16 – 21 Uhr, CSD-Party im Alten Postlager, Mombacher Str. 11 – 15, Mainz, 22 Uhr

Mehr Infos zur Sommerschwüle und dem CSD Mainz über csd-mainz.de und schwuguntia.de