Sommerwerft: Die alternative Oase am Main

Foto: Barbara Walzer

Zu einem echten Sommer-Highlight hat sich in den vergangenen Jahren das Open-Air-Theater- und Musikfestival „Sommerwerft“ entwickelt.

„Frankfurt ist so viel mehr als die international bekannte Finanzmetropole – noch. Noch ist Frankfurt ein Ort vieler Kulturen, eine pulsierende Stadt mit grüner Lunge und lebendigen Alternativen, die parallel und ergänzend zu klassisch-konventionellen Angeboten auch freien Künsten und Initiativen Raum gibt“, sagen die Veranstalter*innen protagon und antagon theater AKTion. Und genau das findet man am Platz der Weseler Werft, dramatisch mit dem mächtigen EZB-Gebäude im Hintergrund: Hier wird für gut zweieinhalb Wochen einen Ort geschaffen, am dem Offenheit, Austausch und der freie Fluss von Ideen gelebt werden.

Es gibt unter anderem zwei Theaterplätze, ein Beduinenzelt für täglich mehrere feine Live-Konzerte und jede Menge Workshops von Stelzenlauf über Tanz-, Theater- und Musik-Kurse bis hin zu Entspannung, Klangerlebnis und Yoga. Sonntags gibt‘s den „Flow-Markt“ und spontane Theateraktionen finden während der gesamten Festivalzeit immer wieder auf dem gesamten Gelände statt.

× Erweitern Foto: Jonas Kambli Performen frei auf dem Gelände: Joshua Monten Company

Unsere Tipps:

Am 31. Juli präsentiert die Theaterbühne ihr Queer Special mit vier Stücken: „Balva“ ist eine Tanzperformance von Saeed Asadsangabi, der traditionellen iranischen Erzählungstanz mit modernen Bewegungen wie „Wacking“ verbindet. In „Oops, We Do It Again“ reflektiert das „Next Generation Ensemble“ über Ursachen des (wiederkehrenden) Faschismus. „Becoming A Different Type Of Caring“ ist eine sinnliche Performance von Janina Rohlik und Sophie Sengle. Zum Abschluss der Queer-Theater-Night fragt Tänzer und Performer Tony Rizzi „Proud About What?“ und versucht in seinem Mix aus Tanz und Texten herauszufinden, was „queer“ eigentlich bedeutet.

× Erweitern Foto: Rizzi Tony Rizzi zeigt seine neue Performance „Proud About What?“

Ein weiteres queeres Highlight ist die Performance „Personal Margò“ des italienischen „Ondadurto Teatro“, das klassische Drag und Travestie mit expressiver Theater-Perfomance verbindet – der Körper als lebendiges Kunstwerk und Werkzeug zur Rebellion; zu sehen am 7. August auf der Theaterbühne.

Foto: Barbara Walzer Foto: Barbara Walzer

Tipps im Beduinenzelt

Am 3. August wird es gefühlvoll mit Tony Riga und Gitarrist Matthias Baumgardt bei ihrer „Uma hora do Fado“ mit klassischen portugiesischen Liedern, später am Abend kommt Singer-Songwriter Cris Cosmo. Zum Teil analog gespielten Techno-Sound bringen die legendären Oh Oh Ohs am 10. August. Darüber hinaus gilt für die Sommerwerft die Regel: Hingehen und sich überraschen lassen!

25.7. – 10.8., Sommerwerft auf der Weseler Werft, Frankfurt, Eintritt frei, Programm über sommerwerft.de