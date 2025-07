Stabsstelle Antidiskriminierung Frankfurt

× Erweitern Foto: bjö Zeichen setzen: Anlässlich des Pride Month 2025 hat die Stabsstelle Antidiskriminierung ein Banner am Eingang zum Frankfurter Römerberg installiert.

Seit 2022 hat Frankfurt eine Stabsstelle Antidiskriminierung, die dafür arbeitet, die Stadt diskriminierungsfrei zu gestalten. Dazu gehört auch das Engagement gegen Diskriminierung queerer Menschen: Die Organisation des „Pride Month“ gründet unter anderem auf der Arbeit der Stabsstelle. Wir haben die Leiterin, Dr. Harpreet Cholia, zum Interview getroffen.

Harpreet, wie kam es zur Gründung der Stabsstelle Antidiskriminierung im Jahr 2022? Diskriminierung gab’s ja schon vorher. Was war also der Auslöser?

Ziel war es, das Thema Antidiskriminierung nicht mehr nur punktuell, sondern strukturell auf der Ebene von Dezernaten und Ämtern zu verankern. Die Stabsstelle wurde durch die Bürgermeisterin und Diversitätsdezernentin, Dr. Nargess Eskandari-Grünberg, ins Leben gerufen – als Teil einer neuen Strategie zur Antidiskriminierung. Gemeinsam mit der ebenfalls neu geschaffenen Ombudsstelle Antidiskriminierung bildet die Stabsstelle ein starkes Tandem im Kampf gegen Diskriminierung. Gerade in einer Zeit, in der Diskriminierung immer komplexer wird, braucht es klare Strukturen und politische Rückendeckung, um konsequent und nachhaltig dagegen vorzugehen.

Mit wie vielen Personen ist diese Stelle besetzt?

Aktuell arbeiten wir mit einem Team von drei Personen in der Stabsstelle.

An was misst sich eigentlich, wie diskriminierend oder wie diskriminierungsfrei eine Stadt ist?

Diskriminierung ist oft strukturell und nicht immer auf den ersten Blick sichtbar. Sie zeigt sich in Zugängen, Repräsentationen und Machtverhältnissen. Deshalb braucht es verschiedene Indikatoren, um Fortschritte hin zu einer diskriminierungsfreieren Stadtgesellschaft zu messen.

Wir schauen zum Beispiel darauf, wie gut marginalisierte Perspektiven in politische Prozesse eingebunden werden, etwa durch partizipative Formate wie die AGs im „Frankfurter Aktionsplan: Schutz, Akzeptanz und Vielfalt“ oder die „Pavillons der Demokratie“. Auch die Sichtbarkeit und Repräsentation unterschiedlicher Lebensrealitäten im öffentlichen Raum – wie beim Pride Month oder durch unsere Storytelling-Formate – sind ein Zeichen dafür, wie inklusiv eine Stadt ist.

Zudem fragen wir: Gibt es Schutzräume und Anlaufstellen für Betroffene? Werden Verwaltung und Institutionen sensibilisiert? Wird das Thema Antidiskriminierung als Querschnittsaufgabe verstanden? All das sind Kriterien, die uns helfen, strukturelle Veränderungen sichtbar zu machen – auch wenn sie sich nicht immer sofort in Zahlen abbilden lassen. Wir arbeiten aktuell auch daran Evaluationen oder qualitative Rückmeldestrukturen zu entwickeln.

× Erweitern Foto: Stabsstelle Antidiskriminierung Stadt Frankfurt Dr. Harpreet Cholia

Welche Aufgaben umfasst die Arbeit der Stabsstelle Antidiskriminierung und wie unterscheidet sie sich von der Arbeit der Frankfurter Koordinierungsstelle für LSBTIQ*?

Die Stabsstelle arbeitet strategisch und intersektional. Wir entwickeln Konzepte gegen Diskriminierung, stärken betroffene Communities und setzen uns auf gesamtstädtischer Ebene für eine diskriminierungsfreie Stadtgesellschaft ein. Die LSBTIQ*-Koordinierungsstelle arbeitet stärker an der Schnittstelle zwischen Verwaltung, LSBTIQ*-Community und Stadtgesellschaft. Sie bringt queere Anliegen in das Verwaltungshandeln ein und berät zu geschlechtlicher Identität und sexueller Orientierung.

Die Stabsstelle Antidiskriminierung ist keine Stelle, an die man sich als Bürger wenden kann, richtig? Ist dafür die ebenfalls noch recht neue „Ombudsstelle Antidiskriminierung“ die richtige Ansprechpartnerin?

Genau. Für Menschen, die Diskriminierung erlebt haben, ist die Ombudsstelle Antidiskriminierung die richtige Anlaufstelle. Dort werden Beschwerden entgegengenommen, dokumentiert und weiterverfolgt. Die Stelle kann man telefonisch erreichen über 069 212 30111 oder über die E-Mail-Adresse [email protected].

Was kann man gegen Diskriminierung tun? Welche Werkzeuge nutzt die Stabsstelle, um Frankfurt diskriminierungsfreier zu gestalten?

Unsere Arbeit basiert auf mehreren Säulen: Wir sensibilisieren gegenüber gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, wir bauen partizipative Strukturen auf und empowern betroffene Gruppen. Dazu gehören etwa die Entwicklung des „Frankfurter Aktionsplans: Schutz, Akzeptanz und Vielfalt“, die Demokratiecharta oder das Projekt „Pavillons der Demokratie“, bei dem wir mit mobilen Dialogräumen direkt in Stadtteile gehen, um Perspektiven aus der Zivilgesellschaft einzubinden.

× Erweitern Foto: Monstera Production, pexels.com, gemeinfrei

Gibt es eine Form des Austauschs mit der queeren Community, auf der ihr eure Aktivitäten plant, oder wie setzt die Stabsstelle ihre Schwerpunkte?

Ja, der Austausch mit der LSBTIQ*-Community ist zentral. Zweimal im Jahr findet der Koordinierungskreis LSBTIQ* statt, ein Gremium, das von der Bürgermeisterin und dem Polizeipräsidenten gemeinsam geleitet wird. Dieser wurde 2022 nach queerfeindlichen Angriffen ins Leben gerufen. Neben dem Thema „Schutz vor Gewalt“ geht es dort auch um Sensibilisierung und Empowerment. Darüber hinaus arbeiten wir in verschiedenen Arbeitsgruppen gemeinsam an queeren Themen, zuletzt etwa im Rahmen des „Frankfurter Aktionsplans: Schutz, Akzeptanz und Vielfalt“, der in sechs AGs partizipativ erarbeitet wurde.

Welche Projekte speziell für die queere Community konnte die Stabsstelle bislang umsetzen? Wo besteht noch Handlungsbedarf? Und welche Projekte warten noch auf ihre Realisierung?

Zu den wichtigsten Projekten zählen: Der Koordinierungskreis LSBTIQ*, der Pride Month mit jährlich wachsendem Programm – auch dank der Community, die Entwicklung und Umsetzung der stadtweiten Safer-Spaces-Kampagne mit Partner*innen aus der Gastronomie, Bars, und Hotels sowie die Koordination des kommunalen Aktionsplans „Schutz, Akzeptanz und Vielfalt“ – ein umfassender Maßnahmenkatalog zur Förderung queeren Lebens in Frankfurt.

Handlungsbedarf gibt es weiterhin, insbesondere bei Schutz vor Gewalt, queerer Jugendarbeit und trans Gesundheit. Einige Projekte sind bereits geplant und warten auf Umsetzung, andere brauchen noch stärkere institutionelle und politische Unterstützung.

vielfalt-bewegt-frankfurt.de