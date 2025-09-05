Stadtführung Wiesbaden

× Erweitern Foto: Volker Thimm, pexels.com, gemeinfrei

Dass Wiesbaden einmal weit mehr als 20 Lokale hatte, in denen sich lesbische, bisexuelle, schwule, trans und inter* Menschen treffen und sicherer fühlen konnten, ist heute kaum mehr sichtbar und gerät in Vergessenheit. Ebenso ergeht es den vielen queeren Biografien.

In einer Kooperation aus queeren Vereinen, der AIDS-Hilfe und kirchlichen Einrichtungen hat sich eine Gruppe aus Queers und Allies zum Ziel gesetzt, gegen dieses Vergessen anzugehen und eine queere Stadtführung konzipiert. Sie will die Breite des queeren Lebens und der Verfolgung von der Kaiserzeit über die 1960er bis 1980er Jahre und bis in die heutige Zeit aufdecken. Dabei wird es neben zahlreichen Informationen auch Begegnungen mit Personen geben, die diese Geschichte miterlebt und mitgeprägt haben.

Die angekündigte Führung am 13. September ist bereits ausgebucht.

Die nächste queere Stadtführung durch Wiesbaden findet im Oktober statt.

11.10., Hauptbahnhof Wiesbaden, Wiesbaden, 14 Uhr, Anmeldung und Infos: jugendkirche-kana.de