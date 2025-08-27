Straßenfest der Bar jeder Sicht

× Erweitern Foto: Layton Findlater, pexels.com, gemeinfrei

Die Bar jede Sicht ist das queere Zentrum in Mainz! Auch dieses Jahr feiert sie wieder ihr legendäres Straßenfest vor dem Zentrumsgebäude in der Hinteren Bleiche.

Auf der Bühne gibt’s ein buntes Programm, das um 15:30 Uhr startet, mit einem Chor-Konzert der „Uferlosen“. Regelmäßigen Gästen der Bar jeder Sicht sind sie bestens bekannt; es gibt sogar schon Stimmen, die behaupten, „Die Uferlosen“ seien der Hauschor der Bar jeder Sicht. Um 17 Uhr spielt Singer-Songwriterin aennies Lieder über das, „was die Gedanken sich nicht trauen, herauszubringen“.

Ab 19 Uhr spielt DJane Irinski, die für ihre Sets immer wieder auf der Suche nach queeren, feministischen und kritischen Künstler*innen ist – von Balkan Beatz über Hip-Hop und poppigen Chanson bis hin zu Elektro.

Foto: Die Uferlosen Foto: aennies Foto: DJane Irinski

Verpflegung gibt’s von der Queeren Küche Mainz, Kinderschminken und Sommer-Spielspaß von QiM – Queere Jugendarbeit in Mainz e.V. Hinweis: am Tag nach dem Fest bleibt die Bar jeder Sicht wegen Aufräumarbeiten geschlossen.

30.8., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, ab 15 Uhr, instagram.com/barjedersicht/