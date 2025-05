× Erweitern Foto: Streetfood 269

Wer in Frankfurt vegan essen möchte, stößt früher oder später auf eines der Lokale von Nir Rosenfeld: Insgesamt sechs Restaurants betreibt der überzeugte Veganer inzwischen in Frankfurt.

Neuestes Mitglied der Familie ist das im Dezember 2024 eröffnete „Streetfood 269“ auf der Eschersheimer Landstraße, unweit des Weißen Steins. Im Selbstbedienungslokal gibt’s eine leckere Auswahl veganer Speisen, die alle an die Levante-Küche angelehnt sind und mit modernen Streetfood-Classics kombiniert werden: Chicken-Nuggets, Falafel und Shawarma, mit verschiedenen Beilagen bestückte Loaded Pommes, Labaneh aus Sojajoghurt, natürlich Hummus und eine Auswahl an Burger-Varianten – vom Crispy Chick’n Burger bis zum luxuriösen „Super Loaded 296 Burger“ mit Doppel-Patty und extra vielen Zutaten.

Der Tipp für Süß-Leckermäulchen ist der Schoko-Lava-Cake mit flüssigem Kern – wer möchte, zusätzlich mit einer Kugel Vanilleeis – oder die freshen Michshakes mit Vanille-Geschmack, Schokosoße und bunten Streuseln.

Zum Betrieb gehört auch ein Streetfood-Truck, den man auch für private Veranstaltungen wie Geburtstage oder Hochzeiten oder für Firmenevents buchen kann.

Wer bei „Streetfood 269“ an die Hausnummer 269 denkt, liegt falsch: Die Zahl erinnert an eine Aktion in der Nähe von Tel Aviv, wo Aktivist*innen ein Kalb mit der Markierungsummer 269 vor der Schlachtung gerettet haben; seitdem steht „269“ nicht nur für vegane Speisen, sondern auch für gleichwertiges Leben, Gerechtigkeit und als Zeichen gegen Diskriminierung.

Streetfood 269, Eschersheimer Landstraße 532, Frankfurt, Tel 069 67808678, Mo bis Sa 11:30 – 20 Uhr, So Ruhetag, Special Rates für Schüler*innen, streetfood269.de