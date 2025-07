Stuttgart Pride 2025

× Erweitern Fotos: Gabriel Grip

Die Stuttgart Pride schließt sich mit ihrem entschlossenen Motto der bundesweiten CSD-Kampagne „Nie wieder still“ an: „Die Wahlergebnisse haben bestätigt, was wir schon lange befürchtet haben: Deutschland rückt politisch und gesellschaftlich weiter nach rechts“, kommentiert Betina Starzmann vom Vorstandsteam der IG CSD Stuttgart. Bei der Bundestagswahl haben viele Menschen ihre Stimmen Parteien gegeben, die angekündigt haben, rechtliche Errungenschaften queerer Menschen zurücknehmen zu wollen. Auch innerhalb der Community sind die Meinungen gespalten. „Dabei sollten wir uns geschlossen gegenseitig unterstützen, denn es geht uns alle an“, sagt Starzmann.

Pride-Schirmperson Alexander Wehrle vom VfB Stuttgart ergänzt: „Unsichtbarkeit darf keine Option sein – nicht für unsere Community, nicht für eine Gesellschaft, die aus ihrer Geschichte gelernt hat. Gemeinsam können wir Brücken bauen und Mauern einreißen“.

Drei zentrale Kernforderungen enthält die CSD-Kampagne: Queere Menschen durch das Grundgesetz in Artikel 3 Abs. 3 besser schützen, die finanzielle Absicherung der Community- und Beratungsstrukturen und Hasskriminalität und Hatespeech gegen queere Menschen wirksam bekämpfen.

Auf der Stuttgarter Pride-Demo am 26. Juli werden diese Forderungen lautstark publik gemacht. Die Demo-Route startet wie in den vergangenen beiden Jahren in der Rotebühlstraße / Rotebühlplatz und schlängelt sich durch die Innenstadt bis zum Schlossplatz, wo die große Schlusskundgebung stattfindet.

Das CSD-Communityfest in Stuttgart heißt „Hocketse“ – vom schwäbischen „hogge – hocken“ für „sitzen“. Natürlich wird auf dem zweitägigen Straßenfest auf dem Markt- und Schillerplatz nicht nur rumgehockt: Auf dem Marktplatz – vor dem mit Regenbogenflagge bestückten Rathaus – präsentiert die Kulturbühne an zwei Tagen ein Programm aus Musik, Perfomance sowie Redebeiträgen zu aktuellen queeren Themen. Auf dem Schillerplatz gibt’s die legendäre Open-Air-Disco. In der Kirchstraße findet man die CSD-Infomeile mit Angeboten aus der Community. Am Hocketse-Sonntag gibt’s in der Münzstraße zusätzlich den „Markt der Möglichkeiten“ mit Infos der Community-Institutionen sowie einen Familienbereich.

26.7., CSD-Demo, Rotebühlstraße / Rotebühlplatz, 13:30 – 17 Uhr

26. und 27.7. Hocketse Straßenfest, Markt- und Schillerplatz.

Alle Infos und Termine der CSD-Kulturwochen über stuttgart-pride.de