Tango Argentina im Transnormal

Tango ist Anmut, Haltung, Erotik und vor allem das auf feiner Improvisation beruhenden Zusammenspiels des Tanzpaares. Maia und Achim vom Tanzstudio „Punta Del Tango“ laden ab sofort jeden ersten und dritten Dienstag zu einem zweiteiligen Tango-Abend (nicht nur) für Queers. Der Kurs-Teil bietet Raum für alle Levels und fokussiert sich auf Technik, Musikalität und die Freude am Tanz.

Im anschließenden Ballroom wird einfach Tango getanzt. Kurs und Ball sind zusammen als Paket oder getrennt besuchbar; Anmeldung für beides erwünscht!

2. und 16.9., Transnormal, Baseler Platz 3, Frankfurt, Kurs: 18:30 – 20 Uhr, Ballroom 20:15 – 22 Uhr, mariabischoff.de, Anmeldung über [email protected]