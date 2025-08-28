Tanz mit Artemis

× Erweitern Foto: SHVETS production, pexels.com, gemeinfrei

Sicher und elegant übers Tanzparkett schweben – das sieht nicht nur gut aus, sondern es macht auch Spaß! Für alle, die noch keine Tanzerfahrung haben, ihre gelernten Skills auffrischen wollen oder ihre führende oder geführte Rolle wechseln möchten, lädt Artemis, der Verein für frauen*orientierte Sport- und Bewegungskultur, ab Mitte September zu einem Anfänger*innen-Tanzkurs.

Vermittelt werden die Basics der zehn wichtigsten standard- und lateinamerikanischen Tänze: Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfox und Quickstep. Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso Doble und Jive.

Der Kurs wird professionell gestaltet von der erfahrenen Turniertänzerin Sonja Birkenfeld, die sowohl Deutsche Meisterin als auch Europameisterin im Equality Tanz ist. Teilnehmen können sowohl Paare als auch Einzelpersonen, mit oder ohne Vorkenntnisse. Der Kurs startet am 15. September und läuft 10 Wochen, montags in der Turnhalle der Stauffenbergschule in Bornheim, jeweils von 19 bis 20 Uhr. Die Halle ist mit Parkett ausgestattet!

15.9. – 1.12., Equality Tanzkurs für Anfänger*innen, kostenfrei für Artemis-Mitfrauen* und FVV-Mitglieder* der Abteilung „Tanzen“, aus anderen Artemis-Abteilungen 50 Euro pro Person, ansonsten 100 Euro p.P., Anmeldung über artemis-sport.de/sport/workshops