Tour zur Frankfurter Geschichte

× Erweitern Foto: Riethausen „HTRiedhausen“

In diesem Jahr jähren sich die „Frankfurter Homosexuellen Prozesse“ zum 75. Mal – ein dunkles Kapitel der Frankfurter Geschichte: Zwischen 1950 und 1951 wurde in Frankfurt auf Grundlage des damals noch gültigen § 175 eine Verfolgungswelle auf Homosexuelle initiiert. Nach Hunderten von Ermittlungen gab es 150 Verhaftungen und 75 Verurteilungen; viele der Opfer begingen Suizid. Die Prozesse trafen die damalige Community besonders hart, denn nachdem in den Jahren des Nationalsozialismus die sichtbare Szene fast vollständig verschwunden war, entstanden nach Kriegsende langsam wieder vereinzelt neue Treffs. Die Polizei duldete dies zunächst, was in der Szene zur falschen Annahme führte, dass die unter den Nationalsozialisten verschärfte Fassung des § 175 nicht mehr angewendet werden würde.

Der Frankfurter Autor H. T. Riethausen hat in seinem historischen Roman „Judasengel“ die damaligen Ereignisse nacherzählt. Am CSD-Sonntag lädt er zu einem informativen Stadtspaziergang, der in knapp zwei Stunden zu den damaligen Schauplätzen wie Szene-Cafés und -Treffs führt, um dort vom damaligen Tatgeschehen zu berichten.

Die Tour führt startet am EURO-Zeichen am Willy-Brandt-Platz und führt von der Taunusanlage durch die Freßgass zum Frankfurter Engel, dem Mahnmal Homosexuellenverfolgung, zum Amtsgericht zu zurück über den Holzgraben zum Eisernen Steg und CSD-Festplatz. Riethausens Roman „Judasengel“ gibt’s im Rahmen der Führung zum Sonderpreis.

20.7., Judasengel-Tour, Treff am EURO-Zeichen / Willy-Brandt-Platz, Frankfurt, 14 Uhr, Anmeldung erwünscht über [email protected]

Der Roman „Judasengel“ ist im Main-Verlag erschienen.