Umfrage: Queer und sicher in Wiesbaden

Die Stadt Wiesbaden möchte sich für mehr Sicherheit für LSBTIQ* im öffentlichen Raum engagieren. Um zunächst einen Einblick in den Stauts Quo des momentanen Sicherheitsempfindens von LSBTIQ* im Wiesbaden zu bekommen, startet am 1. September eine sechswöchige Online-Umfrage.

Im Fragebogen geht es um Informationen zur eigenen Wahrnehmung und Empfindung der Sicherheit im öffentlichen Raum in Wiesbaden, konkrete Erfahrungen in Wiesbaden sowie Bedürfnisse und Wünsche hinsichtlich der Sicherheit, aber auch in Bezug auf Sichtbarkeit und Teilhabe in Wiesbaden.

Die Ergebnisse der Umfrage dienen dann als Grundlage, um Handlungsfelder zu erkennen und geeignete Maßnahmen zu entwickeln.

Die Umfrage richtet sich an alle queeren Menschen, die in Wiesbaden leben, arbeiten oder anderweitig zu tun haben; die Teilnahme ist anonym.

„Jeder ausgefüllte Fragebogen leistet einen wertvollen Beitrag für die Erfassung von Homofeindlichkeit und Transfeindlichkeit und hilft, weiter an der Verbesserung der Sicherheitslage für LSBTIQ* in Wiesbaden zu arbeiten“, heißt es in der Ankündigung. „Wer sich Gehör verschaffen möchte, kann diese Gelegenheit wahrnehmen. Jede individuelle Erfahrung und Meinung hilft“.

Eine solche Umfrage findet in Wiesbaden zum ersten Mal statt; sie beruht auf einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung.

1.9. – 15.10., Umfrage zum Sicherheitsempfinden von LSBTIQ* in Wiesbaden, wiesbaden.de/umfrage-queer