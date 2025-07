Unsere Gemeinschaft geht über den Sport hinaus

× Erweitern Foto: Artemis

Artemis ist Frankfurts Sportverein für Frauen* und Lesben. Artemis ist der größte Frauen* Sportverein Hessens und mit 41 Jahren auch einer der ältesten Frauen*- und Lesben-Sportvereine Deutschlands. Wir haben mit Olga Süss über den Verein und die Teilnahme am CSD gesprochen.

Artemis ist mit 41 Jahren einer der ältesten Frauen* und Lesben-Sportvereine Deutschlands. Wie hatte sich der Verein 1984 gegründet und wieviel Abteilungen hat Artemis heute?

Artemis ist aus von einer Gruppe bestehend aus acht (Liga)-Handballerinnen gegründet worden, die sich freimachen wollten von patriarchalen Vereinsstrukturen. Inzwischen sind diverse Sportarten dazugekommen, sodass wir Stand heute zehn Abteilungen haben und folgende Sportarten anbieten: Basketball, Fitness, Fußball, Laufen, Schwimmen, Tanzen, Tennis, Tischtennis, Volleyball und Yoga.

„Frauen Sport Kultur“ ist das Motto des Vereins. Was bedeutet das?

Wir möchten Räume bieten – für alle Frauen*, die sich als Frauen* verstehen und die mit Frauen* Sport machen wollen, ohne Leistungsdruck und ohne patriarchalen Bullshit. Und gleichzeitig wollen wir als Verein Räume für eine Kultur schaffen, die sich an feministischen Werten ausrichtet. Das kann ein gemeinsamer Ausstellungsbesuch sein, eine Tanzparty, aber auch eine gemeinsame Demo-Teilnahme. Der Claim drückt aus, dass unsere Gemeinschaft über Sport hinausgeht.

× Erweitern Foto: Artemis Im vergangenen Jahr gabs Tischtennis am CSD-Stand von Artemis.

In der Vergangenheit haben Frauen* und Lesben-Vereine öfters „bemängelt“, dass Frauen* sich auf der CSD-Demo unterrepräsentiert fühlen. Hat sich das geändert? Ist das für Artemis eine Hürde oder eher ein Ansporn, am CSD aktiv teilzunehmen?

Weder noch. Artemis ist in der Frankfurter Frauen*-Sport- und Kulturwelt fest verankert und gehört damit auf den CSD wie der Äppelwoi in den Bembel.

Was wir beobachten, ist, dass der CSD diverser geworden ist. Im Vergleich zu früher sind viel mehr nicht-binäre, agender, inter- und trans-Gruppen repräsentiert. Und auch viel mehr sogenannte „Regenbogen“-Familien. Das ist eine fantastische und wichtige Entwicklung in Richtung mehr Sichtbarkeit für alle, die zur Community gehören!

Wie seid ihr auf dem CSD präsent und was sind eure Erwartungen an den neuen Festplatz?

Wir werden auch dieses Jahr wieder mit einem Stand auf der Info-Straße vertreten sein und – wie sollte es als Sportverein auch anders sein – eine sportliche Aktivität für die Besucher*innen bereithalten. Zudem werden wir auch eine Gruppe haben, die in der Demo mitläuft. Wir freuen uns auf die neue Location! Wir versprechen uns weniger Beton und mehr Grünfläche, mehr Platz und Luft am Main, und potenziell auch eine neue Zielgruppe an Menschen, die wir erreichen.

artemis-sport.de

Interview: Björn Berndt