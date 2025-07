× Erweitern Foto: Beltz

Im Rahmen des Pride Month lädt QuB – queer feministische Beratung und Bildung im LIBS – zu einer Lesung für Familien mit Kindern.

Vorgestellt wird das Kinderbuch „Untenrum – Und wie sagst du?“ von Linu Lätitia Blatt und Noa Lovis Pfeifer. Einfach erklärt dreht sich in dem Buch alles um Begriffe, die das beschreiben, was da zwischen den Beinen ist. Untenrum? Onten oder Enten? Das sprachkreative Buch ist reich bebildert mit Illustrationen von Yayo Kawamura und ermutigt dazu, das Interesse an unterschiedlichen Körpern, Genitalien und Geschlechtern lebendig zu halten.

Die Lesung eignet sich für Familien mit Kindern ab fünf Jahren.

Die Autor*innen Linu Lätitia Blatt und Noa Lovis Pfeifer sind mit dabei.

Anmeldungen zur Lesung sind erwünscht – bis zum 11. Juni an

[email protected]

13.7., QuB im LIBS, Alte Gasse 38, Frankfurt, 11 Uhr, libs-ffm.de