Vanessa P.: Einknicken ist jetzt die falsche Haltung!

Willkommen im August. Die Prides in Deutschland sind fast alle vorbei. Ich bin seit über 30 Jahren dabei. Ich habe gesehen, wie wir gewachsen sind, wie wir mutiger wurden, wie wir Stück für Stück mehr erreicht haben.

Aber dieses Jahr war etwas anders. Es lag eine seltsame Stimmung in der Luft. Ein Gefühl, das erdrückt.

In Berlin durfte zum CSD die Regenbogenflagge nicht mehr am Bundestag wehen und Abgeordnete mussten ihre Flaggen in den Büros entfernen. Das queere Mitarbeitenden-Netzwerk der Bundestagsverwaltung durfte aus „Gründen der Neutralität“ nicht sichtbar in seiner Funktion an der Demo teilnehmen. Der Bundeskanzler sagt, dass der Bundestag doch kein Zirkus sei, was das Hissen der Regenbogenflagge angeht, und merkt nicht einmal, dass er sich mit dieser Aussage selbst zum Clown macht. Und viele Sponsoren, die früher unsere Veranstaltungen unterstützt haben, sind still geworden.

All diese Zeichen zeigen, dass Sichtbarkeit nicht mehr selbstverständlich ist und unsere Erfolge nicht mehr sicher. Viele ziehen sich zurück. Aus Vorsicht, aus Angst. Auch ich hatte Angst, als ich den „Pride Month“-Kick-Off auf dem Römerberg moderiert habe, denn es gab im Vorfeld Hasskommentare und sogar eine Drohung. Das Gefühl für die Community da zu sein, war aber stärker. Einknicken ist jetzt die falsche Haltung! Wir dürfen uns jetzt nicht zurückdrängen lassen. Wir dürfen nicht leiser werden, nicht unsichtbarer.

Ich bin Dragqueen. Ich bin bunt, ich bin laut, ich bin stolz – seit Jahrzehnten. Ich weiß, wie viel Kraft dieser Weg kostet. Wenn wir jetzt Haltung zeigen und wieder lauter werden, tun wir das nicht aus Trotz, sondern aus Überzeugung. Denn unsere Freiheit, unser Leben und unser Stolz sind nicht verhandelbar.

Und wenn unsere Bundestagspräsidentin meint, neutral zu bleiben, wenn es um Menschenrechte geht, dann gehört sie nicht in diese Position.

Aber wie sage ich immer:

Nobody Is Perfect, Darlings