Vanessa P.: Safer Spaces

× Erweitern Foto: Hans Lechner

Es ist ein großes Geschenk, dass es Safer Spaces gibt. Orte, an denen wir einfach wir selbst sein können, ohne Angst, ohne ständige Erklärungen, ohne schiefe Blicke. Räume, die uns schützen und stärken.

Aber ich erinnere mich auch an Zeiten, die wir mutiger aufgemischt haben. In denen wir draußen waren, laut, präsent und sichtbar. Und ich frage mich heute: Was passiert, wenn wir uns fast nur noch in sicheren Räumen aufhalten? Wenn wir anfangen, uns zurückzuziehen, aus Angst, verletzt oder nicht verstanden zu werden. Wird aus einem geschützten Raum dann irgendwann ein Ghetto? Ein Ort, der uns zwar Sicherheit bietet, aber uns gleichzeitig von der Welt da draußen trennt?

Eigentlich wollen wir doch genau das Gegenteil: sichtbar sein, akzeptiert werden – im öffentlichen Raum, im Alltag, im Leben. Wenn wir uns aber ausschließlich in unseren eigenen Kreisen bewegen, wie sollen wir dann gehört werden? Wie sollen andere uns kennenlernen, uns verstehen, mit uns in den Dialog treten?

Vielleicht sollten wir Safer Spaces nicht als „Versteck“, sondern als zuhause sehen. Als Orte, die uns Kraft geben, aus denen wir gestärkt hervorgehen und bereit sind, uns der Welt zu zeigen. Denn Sichtbarkeit entsteht nicht im Verborgenen.

Versteht mich nicht falsch – ich bin überzeugter Verfechter sicherer Räume. Ich weiß, wie notwendig sie sind. Aber ich möchte mit dieser Kolumne ermutigen: Geht raus! Seid sichtbar! Streut eure Präsenz! Denn ich war lange genug unterwegs, um zu wissen: Wir hatten schon viel erreicht. Und leider sehe ich gerade zu viele Schritte zurück. Ich finde: Es ist jetzt die Zeit, wieder mutiger zu werden.

Nobody‘s Perfect, Darlings!