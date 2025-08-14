Verbannte Schatten

× Erweitern Foto: H.T. Riethausen

Der Frankfurter Autor Horst T. Riethausen veröffentlicht nach seinem historischen Roman „Judasengel“ über die staatliche Verfolgung schwuler Männer in Frankfurt Anfang der 1950er und nach dem Krimi „Giftige Tränen“ nun sein neues Buch.

„Verbrannte Schatten“ ist eine queere Lovestory mit dramatisch-mysteriöser Story. Zunächst beginnt alles ganz harmonisch: Der 43-jährige Tim Fennhort verliebt sich nach zwei Jahren Solo-Leben in Alex. Der anfängliche Liebestaumel wird ausgebremst, als Tim bemerkt, dass Fragen nach Alex Vergangenheit nur vage beantwortet werden – was verbirgt Alex? Als dann Tims verloren geglaubter kalifornischer Brieffreund auftaucht, kommt es zu Missverständnissen und zur Trennung von Tim und Alex. Um zu verstehen, wie das passieren konnte, macht sich Tim mit seinem Brieffreund auf die Suche nach Alex Vergangenheit – und wird dabei von einem Strudel dunkler Geheimnisse mitgerissen.

Fans von Riethausens Büchern erkennen vielleicht Tim Fennhort wieder: Der tauchte in der Tat bereits im Krimi „Giftige Tränen“ als Nebenfigur auf. „Insgesamt möchte ich, dass alle meine Romane durch einen seidenen Faden miteinander verbunden sind.“, erklärt Riethausen. „In ‚Verbrannte Schatten‘ gibt es zum Beispiel auch einen Amerikaner namens Luke Blakewell; Blakewell war der Romeo von Hasso Kronstein in ‚Judasengel‘“. Auch die Kurzgeschichte „Schiffbruch am rettenden Ufer“ aus der ebenfalls im Main Verlag erschienen queeren Anthologie „Herz über Kopf“ ist mit „Giftige Tränen“ verbunden.

H. T. Riethausen, „Verbrannte Schatten“, erschienen im Main Verlag, main-verlag.de