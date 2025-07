Vorträge der AHF: Medizin

× Erweitern Foto: cottonbro studio, pexels.com, gemeinfrei

Im Juli legen die Vorträge der AHF einen Schwerpunkt auf medizinische Themen.

Am 9. Juli geht es um die Frage, wann Antibiotikatherapien sinnvoll sind. In den Arztpraxen werden sie oftmals zu schnell verordnet; Dr. med. Roger Vogelmann von der Mannheimer Onkologie Praxis klärt zum Beispiel darüber auf, ob diese Therapien bei Infekten der oberen Atemwege immer nötig sind und ob sie bei einem Harnwegsinfekt ohne Beschwerden sinnvoll ist.

Am 30. Juli geht‘s um sehr aktuelle Entwicklungen in der Medizintechnik, denn auch hier wird zunehmend mit Künstlicher Intelligenz gearbeitet. Siegfried Schwarze vom Projekt Information e.V. Berlin informiert, was diese Systeme können, wo sie eingesetzt werden und welche Bedeutungen sie insbesondere für Menschen mit HIV haben. Siegfried Schwarze wird einige Experimente mit KI-Systemen in seinen Vortrag einbauen.

9. und 30.7., Maincheck, Friedberger Anlage 24, Frankfurt, 19:30 Uhr, frankfurt-aidshilfe.de/de/frankfurter-vortraege