Vote For Switchboard

Erstmals lobt die GEMA den Award „Musikkneipe des Jahres“ aus.

Die GEMA ist ein weltweit agierender Verein, der für die Aufführung von Musik Geld einzieht und über einen komplizierten Schlüssel den Urhebern oder Komponisten zukommen lässt. Quasi jeder öffentliche Ort, an dem Musik gespielt wird, muss Abgaben an die GEMA zahlen.

Der Award „Musikkneipe des Jahres“ soll in Zukunft jährlich an Kulturorte vergeben werden, in denen „Musik nicht ausschließlich im Hintergrund läuft, sondern gelebt wird“, so das Reglement. Aus den für den Award registrierten Locations wurde das Switchboard von der GEMA für den Award nominiert.

„Über diese besondere Anerkennung jahrzehntelangen ehrenamtlichen Engagements freut sich das Team sehr“, sagt Josefine Liebing vom Switch-Team. „Als Wohnzimmer, Informations-, Veranstaltungs- und Begegnungsort der queeren Community begleitet und unterstützt das Projekt der AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. die Musikszene seit vielen Jahren mit einem vielfältigen Programm: musikalisch untermalte Lesungen, Travestie-Shows mit Live-Gesang und Lip Sync, DJ-Abende, Karaoke und klassischer Livegesang.

Vom 10. September bis 5. Oktober kann man online seine Stimme für das queere Zentrum abgeben.

„Das Team des Switchboards freut sich über jede Unterstützung“, sagt Josefine Liebing.

Die Musikkneipe mit den meisten Votes wird im November in München geehrt; für den Erstplatzierten steht außerdem ein Preisgeld von 5.000 Euro bereit.

10.9. – 5.10. Voting „Musikkneipe des Jahres“

Abstimmen kann man hier!