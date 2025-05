Wiesbaden: Laut. Stolz. Unaufhaltsam.

× Erweitern Foto: Ronê Ferreira, pexels.com, gemeinfrei

Der Pride CSD Wiesbaden erstreckt sich in diesem Jahr über drei Tage: Bereits vergangenes Jahr wurde zur Demo und zum Sommerfest am Samstag der Freitagabend mit einer fulminanten Dragshow miteinbezogen; in diesem Jahr kommt zusätzlich der Sonntag mit einem Familienfest dazu. Damit steht Wiesbaden 2025 vom 30. Mai bis zum 1. Juni im Zeichen des Regenbogens.

Los geht’s also am Freitagabend in der KANA Jugendkirche mit der Pride-Drag-Show. Die Gastgeber*innen Chardonnay von Tain und Igitte von Bingen haben acht Künstler*innen eingeladen – mit dabei sind unter anderem Nicci Mix, Miss Anna Stood, Gracia Gracioso, Alice Poison und Bla Bla Fck. Die Tickets sind limitiert und heißbegehrt – daher rechtzeitig buchen!

Die Demo startet am Samstag um 12:30 Uhr am Warmen Damm unter dem Motto „Laut. Stolz. Unaufhaltsam.“ Während des Zugs durch die Wiesbadener Innenstadt wird für eine Zwischenkundgebung am Rathaus gestoppt: „Solange Politiker*innen auf Landes- und Bundesebene queerfeindliche Gesetze vorantreiben und Hetze schüren, ist unsere Demo kein Festzug, sondern ein lauter Protest gegen Diskriminierung“, heißt es dazu auf der Website.

Ziel der Demo ist der Kulturpark Schlachthof, wo um 16 Uhr das CSD-Sommerfest startet – wie immer mit Ständen, Essen und Trinken, viel Platz für Community-Empowerment und Bühnenprogramm. Mit dabei sind Musiker*innen wie Ela Querfeld, Lydia Sprengard oder Eden Noel, dazu gibt es eine Podiumsdiskussion und einen Poetry Slam.

Das Sommerfest geht ab 22 Uhr nahtlos über in die CSD-Party im Kulturzentrum Schlachthof auf drei Floors. Mit dabei sind unter anderem DJ Käry, Dahlia Danger und Fraumor alias Frau Laura und Francesco Framor für Kollektiv „Mitte der Gesellschaft“.

Am Sonntag findet in der KANA Jugendkirche ein buntes Familienfest statt, mit Kindermusik, Schminken, Basteln, Spielen und einer Hüpfburg.

Die Homonale, das queere Filmfest Wiesbaden, zeigt am CSD-Sonntag außerdem zwei Filme in der Caligari Filmbühne:

Der spanische Coming-of-Age-Film „Love & Revolution“ spielt Ende der 1970er: Miguel ist schwul und glühender Fan der gerade aufkeimenden Disco-Ära. Er beginnt, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen – auch wenn das nicht immer ganz den Auffassungen seiner Mutter Reme entspricht. Miguel beginnt als Drag Queen in einer Cabaret Bar zu arbeiten; als er bei einer Razzia festgenommen wird und vor Gericht an ihm ein Exempel statuiert werden soll, wird Reme aktiv und organisiert mit Miguels Freund*innen eine Demo für gleiche Rechte (1.6., 17:30 Uhr).

Außerdem läuft die britische Dramödie „Chuck Chuck Baby“: Helen ist Ende 30 und lebt in einem Arbeiter*innen-Städtchen in North Wales. Ihr Alltag wird bestimmt vom pflegebedürftigen Vater ihres Ex-Manns, um den sie sich tagsüber kümmert, und ihrer nächtlichen Arbeit als Packerin in der örtlichen Hühnchenfabrik.

Licht ins Grau kommt, als Joanne unerwartet auftaucht – eine lange verschollene Freundin und heimlicher Jugendschwarm Helens.

Die beiden Frauen lernen sich noch einmal neu kennen und wagen einen Flirt. Die plötzlichen Schmetterlinge im Bauch bringen Helen neue Lebensenergie – doch kann die Liebe der beiden Frauen bestehen? Zumindest sind sich Helen und Joanne einig, dafür zu kämpfen. Und zu singen, Und zu tanzen! (1.6., 20 Uhr)

30.5. – 1.6. Pride CSD Wiesbaden, Drag-Show am 30.5., um 19 Uhr, KANA Jugendkirche, Kellerstr. 35, Demo am 31.5. ab 12:30 Uhr, Start: Warmer Damm, CSD-Sommerfest ab 16 Uhr im Kulturpark Schlachthof, CSD-Party ab 22 Uhr im Schlachthof, 1.6. CSD-Familienfest in der KANA Jugendkirche, Kellerstr. 35., Homonale-Film-Special in der Caligari Filmbühne, Marktplatz 9.

Alle Infos über warmeswiesbaden.de/pride-csd-wiesbaden/