Der FLC, der Fetisch-Verein im Rhein-Main-Gebiet, gehört mit aktuell 140 Mitgliedern zur festen Größe der organisierten Frankfurter Community. Sichtbarkeit zeigt der Verein auch bei CSDs der Region – auf den meisten nimmt der FLC an der Demo teil oder hat sogar einen Infostand. Wir haben mit dem ersten Vorsitzenden des FLC Claus Wagner gesprochen.

Der FLC ist auf allen CSD-Veranstaltungen der Region deutlich sichtbar vertreten; für euch ist das eine gute Möglichkeit, Fetisch sichtbar zu machen – oder empfindet ihr die Teilnahme auch als so etwas wie eine „Community-Verpflichtung“?

Es ist beides: Einerseits Fetisch sichtbar machen und für Gäste und Freunde, die uns an unserem Infostand besuchen, einen „Safe Place“ schaffen, die sich dann vielleicht eher trauen, an einer Demo gemeinsam mit dem FLC teilzunehmen. Andererseits sehen wir es aber auch als eine „Community-Verpflichtung“, denn nur wenn wir zusammenstehen, setzen wir ein Zeichen. Und es ist ja auch eine Möglichkeit, der Community etwas zurückzugeben. Denn wir profitieren ja alle von der Community.

Gab es jemals negative Erfahrungen auf CSD-Demos? Wie reagieren Veranstalter*innen und Publikum auf Menschen in schwerer Leder-Montur oder Puppy-Masken?

Was die Veranstalter angeht, gab es bislang noch keine negativen Erfahrungen, was wohl auch daran liegen mag, dass Veranstalter uns meistens einladen, also uns gezielt dabei haben wollen, oder weil es im Vorfeld meist einen Austausch gibt und wir uns natürlich an die Regeln halten. Übertriebenes Auftreten oder Handeln ist nie zielführend. Ich würde mal sagen, das Gegenteil ist eher der Fall. Aber auch hier gilt: So wie man den Menschen gegenübertritt und sich verhält, so kommt es auch zurück: Puppys ist gleich „süß“, Lederjungs ist gleich „Respekt“, und so weiter.

Was plant der FLC zum CSD Frankfurt – und was sind eure Erwartungen an den neuen Festplatz?

Wir sind auch in diesem Jahr wieder bei der Demo dabei und haben an allen drei Tagen wieder zwei Stände auf der Infostraße mit Programm – Spiel, Spaß und Spannung mit den Bondage Guys, PaWS, Bootblacks, dem neuen Mister Fetish Hessen 2025, Fotoshootings und vielem mehr, aber natürlich auch mit Aufklärungsarbeit, Gesprächen, Socializing, Netzwerken und so weiter. Spezielle Erwartungen an den neuen Festplatz haben wir erstmal keine – denn wir lassen uns und müssen uns, wie alle anderen auch, überraschen lassen!

flc-frankfurt.de

Interview: Björn Berndt