Zwei Männer, ganz nackt

× Erweitern Foto: Anja Kühn Martin Borisov als Nicolas Prioux (links) und Christof Fraunholz als Alain Kramer

Schreck am Morgen: Der erfolgreiche Anwalt und Familienvater Alain Kramer erwacht am Morgen nackt auf der Chaiselongue seines Wohnzimmers. Vor ihm auf dem Teppich schläft sein Kanzlei-Kollege Nicolas Prioux, ebenfalls splitternackt. Was ist geschehen? Kramer und Prioux können sich noch nicht mal erklären, wie sie zusammen in Kramers Wohnzimmer gelandet sind. Haben sie etwa miteinander …?

× Erweitern Foto: Anja Kühn

Während beide versuchen, die Contenance zu wahren, werden sie von Kramers Frau Catherine überrascht. Ihr ist sofort alles klar: Ihr Mann ist ein Ehebrecher und ein verkappter Schwuler. Alain lässt nichts unversucht, um seiner Frau das Gegenteil zu beweisen. Aber nur kurze Zeit später wiederholt sich die Situation – Kramer und Prioux erwachen erneut zusammen im Wohnzimmer auf – wieder nackt. Wo liegt die Wahrheit? Und was hat die – oder der – mysteriöse Dominique damit zu tun?

× Erweitern Foto: Anja Kühn V.l.n.r.: Martin Borisov als Nicolas Prioux, Eleni Tonikidou als Catherine Kramer, Christof Fraunholz als Alain Kramer.

Die Story des Stücks des französischen Autoren Sébastien Thiéry scheint wie eine flache Boulevardkomödie, das ist sie aber zum Glück gar nicht. Und auch Regisseurin Vera Bernhardt verzichtet auf allzu platte Schenkelklopfer-Effekte. Das Stück bietet viel mehr: Es spielt mit Vorurteilen, Konventionen, dem schönen Schein, dem Selbstbetrug und sogar dem Missbrauch hierarchischer Machtverhältnisse, alles verpackt in eine Handlung mit skurril-absurdem Humor und schlagfertigen Dialogen.

23. und 24.5., 13. bis 15.6. sowie 20. und 21.6., Kellertheater, Schöne Aussicht 2, Frankfurt, 20:30 Uhr (So 18 Uhr), www.kellertheater-frankfurt.de