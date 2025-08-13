Comiclesung: Der König ist in Bremen!

× Erweitern Bild: Ralf König

Haarige Kerle, große Nasen, SM-Bären, Lack & Leder und auch mal wilder Sex im Park – willkommen in der Welt von Ralf König! Am 21. August kannst du ab 19 Uhr in sie eintauchen, in Bremen, im Raum404 in der Nicolaistraße.

Und zwar nächste Woche Donnerstag bei der Lesung „Pflaumensturz & Sahneschnitten“. Ralf Königs Comics sind frech, direkt und voller derber Komik – aber immer mit Herz. Zwischen all dem Spaß geht es bei ihm um echte Gefühle, um Verletzlichkeit, um queeres Leben in all seinen Facetten. Genau diese Mischung aus schwulem Humor, Offenheit, amüsant verpackter Sozialkritik und emotionaler Tiefe macht Ralf Königs Werk so besonders – und verbindet sich perfekt mit der dort im Raum404 laufenden Ausstellung „Gay Desire“, in deren Rahmen die Lesung stattfindet. Queere Kunst, wie sie sein soll: nahbar, abwechslungsreich, radikal ehrlich und ganz schön schwul. Lieben wir!

21.8., „Pflaumensturz & Sahneschnitten – Comiclesung mit Ralf König“, Raum404, Nicolaistraße 34, Bremen, kulturbuero-bremen.de

