CSD Hamburg: Heiße Diskussion um Steindamm-Route

Der diesjährige CSD in Hamburg sorgt schon im Vorfeld für ordentlich Zündstoff – und das liegt nicht nur an den Temperaturen. Die geplante Demo-Route am 2. August, die am Steindamm startet, ist in aller Munde und wirft Fragen auf.

× Erweitern Pride

Wer sich ein eigenes Bild machen und mitdiskutieren möchte, hat am Donnerstag, den 12. Juni um 19:30 Uhr die Gelegenheit dazu. In der Zentralbibliothek am Hühnerposten findet eine spannende Diskussionsveranstaltung statt. Im Fokus stehen Ängste, Unsicherheiten und die gelebte Realität der Menschen vor Ort am Steindamm. Und das Beste: Ihr könnt eure Fragen direkt an die Podiumsgäste richten.

Mit dabei sind unter anderem:

Michel Abdollahi , Geschäftsführer des Central Komitee am Steindamm

, Geschäftsführer des Central Komitee am Steindamm Cornelia Kost / enby_galactic_transtastic

enby_galactic_transtastic Polizei Hamburg

... und natürlich Hamburg Pride

Moderiert wird der Abend von Annette Nordhoff.

Eine tolle Gelegenheit, um die Köpfe zusammenzustecken und konstruktiv über die CSD-Route zu sprechen. Seid dabei!

👉 hamburg-pride.de