Die 1980er-Zeitreise geht weiter!

Es ist zwar eine kleine Terminänderung, aber keine, die uns vom Feiern abhalten wird: Merkt euch den Samstag, den 7. Juni 2025, denn dann wird das Nachtasyl im Thalia Theater Hamburg erneut zum Hotspot für alle Fans der 1980er-Jahre!

Das Team von DARE! und Frankie lädt euch zu einer weiteren unvergesslichen Nacht ein, die ganz im Zeichen des ikonischen 80er-Jahre-Gay-Clubs steht. Auch wenn die Details zu DJ und Motto zum Redaktionsschluss noch nicht feststanden, könnt ihr euch sicher sein: Ab 22:30 Uhr wird es ein Abend voller Synth-Pop, New Wave und all den Hits, die uns damals auf die Tanzfläche getrieben haben. Zieht eure besten 1980er-Outfits an und taucht ein in eine Ära voller Neonfarben, Schwarz, schriller und melancholischer Sounds und zumindest für die Zeit in den Klubs grenzenloser Freiheit.

