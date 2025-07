DJ Sunshine und Luca Mahone

Expand Foto: M. Rädel Hamburg Mehr News aus und zu Hamburg bekommst du hier bei uns.

In der Talstraße 14 wird es Anfang August poppig beim „Pink Pauli Festival“ – wer auflegen wird, verrät dir ja schon die Überschrift. Los geht es am 2. August wie immer um 20 Uhr.

In der legendären Hamburger WunderBar ist #mensch nie allein – hier pulsiert das Leben, und zwar jeden einzelnen Tag der Woche. Seit ihrer Eröffnung im Jahr 1991 hat sich die queere Bar zu einer festen Institution der Community entwickelt – ein Ort, an dem Vielfalt gefeiert, Individualität gelebt und jede Nacht zum unvergesslichen Erlebnis wird. Ob ausgelassene Partynächte mit schrillen Diven, charmanten Hunks, schillernden Dragqueens wie Amanda Cox oder frechen Matros*innen – hier trifft #mensch auf Persönlichkeiten, die ebenso bunt und aufregend sind wie die Bar selbst. Auch Promis lassen sich immer wieder blicken, denn die WunderBar ist mehr als nur eine Kneipe an der Reeperbahn – sie ist ein Stück gelebte LGBTIQ*-Kultur mitten im Herzen Hamburgs. Musikalisch ist dank unter anderem DJ Sunshine am 2. August für (fast) jede Stimmung etwas dabei: Mit den größten aktuellen Chart-Hits über Disco-Klassiker bis zu zeitlosen House-Hymnen überzeugt sein Mix. Auch spontane musikalische Ausflüge in andere Genres sind keine Seltenheit – alles, was gute Laune macht, ist willkommen.Das Beste: Gefeiert wird hier nicht nur am Wochenende – die Türen stehen sieben Tage die Woche offen, und die Nächte dauern meist bis in die frühen Morgenstunden. Die WunderBar ist ein Ort, an dem jede*r willkommen ist – Hauptsache, #mensch bringt Lust auf Spaß, Toleranz und ein bisschen Glitzer mit. wunderbar-hamburg.de