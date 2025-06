Musik aus Hamburg: Andy Sharif

× Erweitern Foto: Nina Engellandt

🏳️‍🌈 Heute erscheint „Wie ein Mann“, mit dem Lied setzt der queere Künstler Andy Sharif ein kraftvolles Zeichen gegen den täglichen Hass, dem er als schwuler Mann, aufgewachsen in Bremen als Kind iranisch-deutscher Eltern, im Netz begegnet.

Das Lied des ehemaligen DSDS- und „The Voice of Germany“-Teilnehmers sei „ein musikalisches Statement für Freiheit, Selbstbestimmung und ein modernes Verständnis von Männlichkeit.“ Auslöser war eine Flut abwertender Kommentare – und das wegen eines vermeintlichen Details: lackierte Fingernägel. Was eigentlich egal sein sollte, wurde zur Projektionsfläche für Vorurteile. Doch anstatt sich zu rechtfertigen oder dem Druck nachzugeben, tritt Andy Sharif selbstbewusst nach vorn. Mit seiner neuen Single antwortet er nicht mit Gegenangriff, sondern mit einem Lied, das klare Haltung bezieht – für Akzeptanz, Vielfalt und queere Freiheit. Dabei bleibt seine Botschaft nicht im Protest stecken: „Wie ein Mann“ ist zugleich eine Hymne an die Lebensfreude, feiert die Leichtigkeit des Seins und lädt dazu ein, sich gegenseitig in all seiner Unterschiedlichkeit zu stärken und solidarisch füreinander einzustehen. Hör und schau mal rein: