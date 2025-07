Neuer Leseclub „Zwischen den Zeilen“ erobert St. Georg

Keine Lust mehr auf oberflächliches Swipen und Smalltalk an der Bar, der nach zwei Sätzen im Sande verläuft? In St. Georg gibt es bald eine neue, tiefgründigere Art, sich zu connecten: beim gemeinsamen Lesen. Der moderierte Leseclub „Zwischen den Zeilen“ lädt ab Juli dazu ein, über Bücher zu sprechen, die wirklich etwas mit uns machen – als Individuen und als Community.

St. Georg bekommt Zuwachs, und zwar einen, der für Gesprächsstoff sorgen wird. Der neue Leseclub „Zwischen den Zeilen“ startet am 25. Juli mit einem ersten Kennenlern-Abend. Hier geht es noch nicht um die große Literaturanalyse, sondern darum, bei einem entspannten Plausch herauszufinden, wer die anderen Lesebegeisterten sind, welche Bücher uns geprägt haben und was wir gerne gemeinsam entdecken wollen.

Ab September wird es dann ernst – aber auf die gute Art. Einmal im Monat trifft sich der Club im Kulturladen St. Georg, um über ein ausgewähltes Buch zu diskutieren. Den Anfang macht die Autorin und Lektorin Judith Schneiberg, die den Club moderiert. Sie bringt zum ersten regulären Treffen am 12. September Alina Bronskys Roman „Baba Dunjas letzte Liebe“ mit.

Tschernobyl, Trotz und tiefe Menschlichkeit

Worum geht’s? Die hochbetagte Baba Dunja kehrt allen Warnungen zum Trotz in ihr Heimatdorf zurück, das mitten in der verstrahlten Zone von Tschernobyl liegt. Klingt nach schwerer Kost? Eher nach einer kraftvollen Geschichte über Würde, Selbstbestimmung und die unbändige Kraft von Freundschaft und Zusammenhalt. Bronsky erzählt das Ganze mit „leiser Poesie, wahnwitzigem Humor und tiefer Menschlichkeit“. Es geht also darum, was ein Roman zwischen den Zeilen zu sagen hat und was er in uns auslöst.

Dein Lieblingsbuch für alle

Das Beste daran: Nach dem ersten gemeinsamen Buch seid ihr gefragt. Wer ein Lieblingsbuch hat, das die Community unbedingt kennenlernen sollte, kann es vorschlagen. Das Los entscheidet dann, welches Werk als Nächstes auf die Leseliste kommt. So entsteht ein Programm, das so divers ist wie die Teilnehmenden selbst.

Die meisten Bücher sind über die Hamburger Bücherhallen ausleihbar. Ein Tipp der Organisator:innen: Nutzt die Vormerk-Funktion, damit alle pünktlich zum Termin mit dem Lesestoff versorgt sind.

Alle Fakten auf einen Blick:

Was: Moderierter Leseclub „Zwischen den Zeilen“

Auftakt: 25. Juli 2025 (Kennenlernen)

Weitere Termine: 12. September, 17. Oktober, 14. November, 12. Dezember 2025

Wo: Kulturladen St. Georg (ab September)

Kosten: Die Teilnahme ist kostenfrei.

Anmeldung: Unbedingt erforderlich, da die Plätze begrenzt sind! Schreibt einfach eine Mail an: [email protected]

Eine tolle Gelegenheit, dem digitalen Rauschen für einen Moment zu entkommen, neue Leute aus dem Stadtteil kennenzulernen und sich über gute Geschichten auszutauschen. Also, sichert euch einen Platz und seid dabei, wenn St. Georg ein neues literarisches Kapitel aufschlägt.

Gefördert wird das Projekt vom Gemeinschaftsfond Demokratie Leben! *ck/PM