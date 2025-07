Nina Queer in Hamburg – „Der Saft des Bösen“

× Erweitern Fotos: Lovesucks Entertainment, M. Rädel Magda von Pfeffer, Tatjana Berlin, Ingo Raabe, Nina Queer

Expand Foto: M. Rädel Mehr queere Hamburg-News findest du hier.

Rolf Scheider, Jürgen Vogel und auch Tatjana Berlin und Sven Rebel, sie alle sind bei Nina Queers brandneuem Kinofilm dabei. Sogar Harald Glööckler schickte schon eine begeisterte Sprachnachricht zum Film! Zum CSD ist „Der Saft des Bösen“ in Hamburg zu sehen.

„Wir haben einen kleinen Verleih, der den Film bestimmt so gut vermarkten wird, wie er nur kann. Aber ich drehe keine Filme, damit ich in irgendwelchen Mini-Kinos und Underground-Stätten gezeigt werde. Deshalb habe ich mich entschlossen, persönlich den ganzen Sommer und Herbst durch Deutschland, Österreich und die Schweiz zu touren. Ich bring den Film in große Kinos, Theater und natürlich zu jeder Menge Open-Air-Festivals und Pride-Events.“

× Erweitern Foto: M. Rädel Oktoberfest, Queerwiesn, Rolf Scheider Rolf Schneider (Bildmitte) ist in einer ganz besonderen Rolle zu sehen ...

Über den Film verriet uns die Wahlberliner Dragqueen vorab Folgendes: „Es geht um die schmuddelige und homophobe Discobiene Anastasia Palmovsky, die eigentlich schon viel zu alt ist, um sich jede Nacht in Klubs herumzutreiben, es aber dennoch mit großer Begeisterung tut. Von Alkohol und Drogen zerfressen, vernachlässigt sie ihre zwei Töchter Sabrina und Hannelore. Anastasias Mutter Brunhilde passt das gar nicht und sie versucht, ihr die Kinder wegzunehmen. Als Anastasia versucht, mit ihren Töchtern zu fliehen, beginnt das große Morden … Es ist also eine sehr, sehr schräge Horror-Komödie.“ Am 30. Juli kannst du Nina Queers „Saft des Bösen“ endlich auch in Hamburg genießen!

30.7., „Der Saft des Bösen“, Chez Ronny*s Lounge, Silbersackstraße 17, Hamburg, 18 und 20 Uhr

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu

Besuch uns auf Instagram: