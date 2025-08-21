Live in Hamburg: Paul van Dyk

von

Kein Geringerer als Paul van Dyk – eine lebende Legende der elektronischen Musik – kommt in die Hansestadt, um sein neues Album „This World Is Ours“ zu präsentieren! 

In einem exklusiven DJ-Set nimmt er am 10. Oktober das Publikum im DOCKS (Spielbudenplatz 19) mit auf eine Reise jenseits von Zeit und Raum – ein audiovisuelles Erlebnis, das Beats, Emotionen und Visionen miteinander verschmelzen lässt. Geboren 1971 in Eisenhüttenstadt, schaffte es der einstige DDR-Junge, sich zu einem der einflussreichsten DJs der Welt zu entwickeln. Paul van Dyk remixte internationale Superstars wie Madonna, Justin Timberlake und U2 – und bleibt dennoch der Szene treu: Immer wieder überrascht er mit Sets in queeren Klubs. Danke für diese Bodenständigkeit und Loyalität zur queeren Klubkultur. 

10.10., Paul van Dyk: „This World Is Ours“, DOCKS, Spielbudenplatz 19, Hamburg, 23 Uhr, Paul in HH

Wir sind auch auf Instagram: 

E-PAPER

Terminkalender

Party, Oper oder Podiumsdiskussion? männer* hat sie alle. Für ganz Deutschland. Finden statt suchen!