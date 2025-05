SNAP! Das „DARE! Special“ zum Stadtfest St. Georg

× Erweitern Foto: Dare! hinnerk Party, DARE!

Am Samstag, den 24. Mai 2025, verwandelt sich der Theaterkeller des Deutschen SchauSpielHauses (Kirchenallee 39, Hamburg) ab 23 Uhr in eine queere Tanzfläche der Extraklasse. Anlässlich des Stadtfestes St. Georg lädt euch das DARE! Special zu einer unvergesslichen Nacht mit dem Besten aus Pop, Disco, Eurodance und den unschlagbaren Sounds der 1980er- und -90er-Jahre ein.

Hinter den Decks steht an diesem Abend DJ Wobo, der euch mit einem bunten Mix aus tanzbaren Hits durch die Nacht begleiten und vielleicht auch den einen oder anderen Blick in die 2000er wagen wird. Getreu dem Motto „Frankie says: ‚The Rhythm of the Night’” könnt ihr euch auf ausgelassene Stimmung und eine Feier in bester LGBTIQ*-Community-Manier freuen.

