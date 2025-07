CSD Straubing am Wochenende!

In wenigen Tagen ist es so weit: Unter dem Motto „NIE WIEDER STILL! UNSERE RECHTE BLEIBEN“ findet am Samstag, den 19. Juli 2025, der Christopher Street Day (CSD) in Straubing statt. Der CSD erinnert an den historischen Aufstand von queeren Menschen gegen Polizeigewalt in der New Yorker Christopher Street im Jahr 1969 und ist auch heute ein wichtiges Zeichen für Akzeptanz, Toleranz und die Rechte der gesamten queeren Gemeinschaft.

× Erweitern Made with Google AI So stellt sich googles KI Gemini den CSD in Straubing vor. Gut?

Der Verein Queer in Niederbayern e. V. lädt alle dazu ein, sich zu beteiligen und ein starkes Signal zu senden. Los geht es um 15 Uhr mit einem lauten und bunten Demozug durch Straubing, der am Ludwigsplatz startet. Direkt im Anschluss beginnt dort um 16 Uhr die Kundgebung, die ein abwechslungsreiches Programm bis in den Abend verspricht.

Nach der musikalischen Einstimmung durch „just the two of us“ wird die Kundgebung um 16:15 Uhr von den schillernden Schwestern der perpetuellen Indulgenz eröffnet. Es folgen Grußworte der Schirmherr*in der Stadt Straubing sowie Redebeiträge der städtischen Gleichstellungsstelle, des Forums Queeres Archiv, des DGB und des Solidarischen Aufbruchs Straubing. Ein besonderer Fokus liegt um 17:30 Uhr auf der Aufklärung mit einem Q&A zum neuen Selbstbestimmungsgesetz. Den ganzen Nachmittag über sorgen musikalische und künstlerische Darbietungen, unter anderem von der Maikönigin, John Gentlethem und Shirin Thunder, für Stimmung. Ein Höhepunkt wird die politische Podiumsdiskussion um 18:45 Uhr sein, bei der aktuelle queere Themen debattiert werden.

Mitmachen? Mitmachen!

Neben dem CSD in Straubing organisiert Queer in Niederbayern e. V. auch CSDs in Kelheim (31. Mai 2025) und Landshut (27. September 2025). Damit solche wichtigen Veranstaltungen stattfinden können, wird deine Unterstützung gebraucht. Du kannst mit anpacken, zum Beispiel als Ordner*in oder beim Auf- und Abbau. Da sich der CSD nicht von selbst finanziert, ist auch jede Spende eine große Hilfe. Spenden an Queer in Niederbayern e. V. bei der Sparkasse Landshut (IBAN: DE09 7435 0000 0020 9682 87, BIC: BYLADEM1LAH) sind steuerlich absetzbar.