Der richtige Duft ist mehr als nur Geschmackssache

Der eigene Duft ist längst mehr als ein Accessoire – er ist Teil unserer Selbstbeschreibung. Während sich Männer früher oft zwischen „sportlich frisch“ und „dominant holzig“ entscheiden mussten, wird das Spektrum heute breiter – und subtiler. Viele suchen nach etwas, das nicht bloß gut riecht, sondern zum eigenen Lebensgefühl passt.

Was Düfte über uns erzählen

Die Forschung der sogenannten Aromachology – also der Wissenschaft, wie Düfte unsere Emotionen, Entscheidungen und sozialen Interaktionen beeinflussen – zeigt: Unsere Duftwahl ist viel mehr als ein Geschmacksthema. Sie ist Ausdruck von Selbstbild, Stimmung und sozialer Strategie.

Laut der renommierten Duftstudie „The Psychology of Scent“ erkennen rund Dreiviertel der Befragten einen Zusammenhang zwischen dem getragenen Duft und der Persönlichkeit des Trägers. Wer z. B. frische Noten wie Zitrus, Minze oder grüne Kräuter wählt, signalisiert häufig Energie, Offenheit und Klarheit. Diese Düfte wirken belebend auf das limbische System, das unsere Emotionen und unser Verhalten steuert – sie machen wach, freundlich und aktiv. Holzige oder balsamische Noten wie Sandelholz, Amber oder Patchouli hingegen lösen ein Gefühl von Stabilität, Vertrauen und Tiefe aus. Diese Akkorde wirken beruhigend und erdend – Eigenschaften, die häufig mit Reife, innerer Ruhe und Führungsqualitäten assoziiert werden.

Eine Studie des Institute for Art and Olfaction aus Los Angeles belegt zudem: Zitrus- und Holznoten sind weltweit die beliebtesten Duftfamilien bei männlichen Konsumenten – nicht nur aufgrund ihres Geruchs, sondern wegen ihrer sozialen Wirkung. In Bewerbungsgesprächen oder Meetings werden frische Düfte mit hoher emotionaler Intelligenz und Teamfähigkeit verbunden; holzige Akkorde hingegen mit Professionalität, Verantwortungsbewusstsein und Status. Psychologen vermuten dahinter eine Art olfaktorisches Storytelling: Düfte sind nicht sichtbar, aber sie erzählen etwas über uns – und zwar bevor wir den ersten Satz sagen. Besonders die Kombination aus Frische und Tiefe (etwa Zitrone & Sandelholz) wirkt heute zeitgemäß. Sie balanciert Dynamik und Erdung – das, was viele moderne Männer leben (oder leben wollen): präsent sein, ohne laut zu sein.

Leichtigkeit und Eleganz

Die typischen Sommerdüfte setzen dieses Jahr auf Frische mit Tiefe – Zitrusfrüchte, aromatische Kräuter, dezente Süße. Kompositionen, die sowohl im Büro als auch beim Dinner funktionieren. Bugatti dynamic move INTENSE bringt diese Vielseitigkeit mit – und spricht Männer an, die tagsüber und abends funktionieren.

Die Kopfnote kombiniert spritzige Zitrone mit würzigem Kardamom und einer cremigen Kokosnussnote. Im Herzen trifft florales Veilchen auf erdiges Patchouli und aromatischen Lavendel – eine Mischung, die Klarheit und Bodenhaftung vermittelt. Die Basisnote bringt schließlich Wärme und Tiefe ins Spiel: Vanille sorgt für eine sanfte Süße, Ambergris und Sandelholz verleihen dem Duft eine elegante, maskuline Signatur. Der Flakon bringt das visuell auf den Punkt: mattes Schwarz, massives Glas und ein goldener Drehverschluss. (Erhältlich ab Juni 2025 in bugatti Stores, ausgewählten Drogeriemärkten und online unter bugatti-fashion.com)

Duft als Teil des Selbstbilds

Dass Männer bewusster mit Duft umgehen, zeigen auch aktuelle Verkaufszahlen. Der Markt für hochwertige Herrendüfte wächst seit Jahren – mit einem Fokus auf Unisex-Konzepte, natürliche Inhaltsstoffe und vielschichtige Kompositionen. Während früher der Duft oft geschenkt wurde, wählen viele Männer ihn heute selbst – und investieren gezielter in das, was zu ihrem Lebensstil passt. Auch in sozialen Medien zeigt sich das neue Duftbewusstsein: Begriffe wie „Smellmaxxing“ oder „Signature Scent“ machen deutlich, dass Duft als Teil von Identität und Selbstpflege gesehen wird – und nicht mehr nur als Pflichtprogramm nach der Rasur.