Lifestyle: Designstadt München

Das SMEG Küchenstudio München in der Hans-Sachs-Straße kann dir eine große Hilfe sein, wenn du deine Wohnung individuell, hyggelig und trendig einrichten willst.

Denn ganz egal ob man eine Designer-Küche im schlicht-minimalistischen Stil oder Hausgeräte für eine moderne Landhausküche sucht, hier wird allen geholfen. Wer größere Pläne hat, der kann sich hier von verschiedenen Küchentypen inspirieren lassen, von skandinavisch-schick über die Berliner Stahlmöbel-Designer Noodles, Noodles & Noodles Corp. bis hin zu italienisch ist alles möglich und vor allem immer hochwertig gefertigt.

Was die hier erhältlichen Küchengeräte angeht, hat uns diese Kaffeemaschine, die La-Pavoni-Siebträgerkaffeemaschine, besonders gefallen. Sie erinnert ein bisschen an die Kaiserzeit, wartet aber mit modernster Technik auf – und vor allem besten Kaffee für den Start in den Tag oder zum Nachmittagsgenuss kocht. smegmuenchen.de