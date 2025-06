× Erweitern Foto: M. Rädel Freiburg, Historisches Kaufhaus und Münster Freiburg zeigt Herz, Haltung und richtig viel Pride! Ob du selbst Teil der LGBTIQ*-Community bist oder als Ally mitfeierst – alle sind willkommen.

Expand Foto: HT CSD Der Freiburg CSD wird seit 2014 vom Christopher Street Day Freiburg e.V. organisiert.

❤️🏳️‍🌈🦄 Am Samstag diese Woche ist es so weit, die wunderschöne Schwarzwald-Perle Freiburg zeigt Solidarität, Unterstützung und Liebe für die LGBTIQ*-Community. Freiburg feiert seinen CSD. Und alle machen mit!

Zum Beispiel auf der Bühne bei der Kundgebung des CSD Freiburg, hier kann #mensch die Tanztruppe Cirque de Burlesque und auch MadameTiz und Iris Agony erleben. Angekündigt werden zudem unter anderem folgende Künstler*innen: GOLD Diamond, Jenny Fuchs, Martha Magnum, Asia Crystal, Amanda Wine und Black Diamond. Und so ist der Pride-Samstag mit dem Motto „Fight for Unity“ geplant: Beginn ist am 21. Juni um 12:15 Uhr mit einer Kundgebung auf dem Platz der alten Synagoge, um 14 Uhr startet dann die Demo-Parade durch die pittoreske Universitätsstadt, zieht einmal durch die Stadt und endet um ca. 19 Uhr wieder auf dem Platz der alten Synagoge. Um 21 Uhr öffnen sich später die Türen zur offiziellen CSD-Afterparty im Hans Bunte Areal (ein Klub in der Hans-Bunte-Straße 16c. freiburg-pride.de

× Erweitern Foto: M. Rädel Schwul Liebe Kuss Allucard Dan KitKatKlub

Expand Foto: M. Rädel Johanneskirche Erzbistum Freiburg OutInChurch 2022 Februar Regenbogenflagge queer Sichtbarkeit

Wofür steht LGBTIQ*? L: Lesben (Frauen, die sich zu Frauen hingezogen fühlen), G: Schwule (Männer, die sich zu Männern hingezogen fühlen), B: Bisexuelle (Menschen, die sich zu Menschen beiderlei Geschlechts hingezogen fühlen), T: Trans* (Transgender oder Transsexuelle, Menschen, deren Geschlechtsidentität nicht mit dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt), I: Inter* (Intersexuelle, Menschen, die mit einer Geschlechtsentwicklung geboren werden, die nicht dem üblichen männlichen oder weiblichen Schema entspricht), Q: Queer (Sammelbegriff für Menschen, die nicht heterosexuell oder die ihre Identität nicht in den vorhergehenden Kategorien sehen). Das Sternchen steht für weitere Geschlechtsidentitäten und sexuelle Orientierungen, die nicht in den genannten Begriffen abgebildet sind.