„CSD Friedrichshafen“ – Pride am Bodensee

× Erweitern Foto: M. Rädel Stichwort Dreiländereck: Deutschland, Österreich und die Schweiz teilen sich den Bodensee – und die Alpen grenzen an den See an.

Expand Foto: M. Rädel Friedrichshafen Ein CSD bringt Queers und Freund*innen zusammen. Menschen, die gemeinsam für mehr Vielfalt, Akzeptanz und Gleichberechtigung einstehen.

„I Am What I Am“: Auch am Bodensee ist die LGBTIQ*-Community sichtbar und aktiv: Am 1. Juni 2025 wird der CSD in der Zeppelin- und Technologiestadt Friedrichshafen gefeiert.

Es ist nicht der erste CSD in der malerisch gelegenen Stadt, aber er ist immer wieder schön! Denn so ein CSD bringt Queers und Freund*innen zusammen. Menschen, die gemeinsam für mehr Vielfalt, Akzeptanz und Gleichberechtigung einstehen. Los geht es am Samstag, 31. Mai ab 21 Uhr. Dann steigt die CSD-Warm-Up-Party im Kulturhaus Caserne. Der CSD-Tag selbst beginnt um 13:30 Uhr auf dem Franziskusplatz am Stadtbahnhof. Von dort zieht der bunte Demonstrationszug am 1. Juni durch die „Häfler“ Innenstadt – begleitet von berechtigten Forderungen, kreativen Plakaten, Regenbogenfahnen und der unbändigen Energie einer Community, die nicht nur feiert, sondern auch kämpft. Denn Pride ist mehr als eine Party – es ist auch ein politisches Statement. Der „CSD Friedrichshafen“ ist ein Tag für alle, die sich für eine offene, solidarische Gesellschaft einsetzen wollen.

Warum feiern wir CSDs? Jeden Sommer erinnert die queere Community mit CSD-Paraden und bunten Straßenfesten weltweit an einen historischen Wendepunkt: die Aufstände in der New Yorker Christopher Street im Jahr 1969. Damals setzten sich queere Menschen – darunter viele Dragqueens, Transpersonen und Schwarze – gegen willkürliche Polizeigewalt und Diskriminierung zur Wehr. Tagelang hielten sie die Bar „Stonewall Inn“ besetzt und sorgten damit für einen Aufschrei, der bis heute nachhallt. Aus diesem Akt des Widerstands entstand die weltweite Pride-Bewegung, die jedes Jahr queeres Leben feiert und politische Sichtbarkeit fordert. Das Symbol der LGBTIQ*-Community ist die Regenbogenflagge. Die Farben dieser Flagge haben jeweils eine Bedeutung, so steht Rot etwa für Leben, Orange für Heilung, Gelb für Sonne und Violett für Spiritualität. Die Flagge, der Regenbogen, repräsentiert die Vielfalt der sexuellen Orientierungen und Geschlechteridentitäten.

Und wofür steht LGBTIQ*?

L: Lesben (Frauen, die sich zu Frauen hingezogen fühlen)

Lesben (Frauen, die sich zu Frauen hingezogen fühlen) G: Schwule (Männer, die sich zu Männern hingezogen fühlen)

Schwule (Männer, die sich zu Männern hingezogen fühlen) B: Bisexuelle (Menschen, die sich zu Menschen beiderlei Geschlechts hingezogen fühlen)

Bisexuelle (Menschen, die sich zu Menschen beiderlei Geschlechts hingezogen fühlen) T: Trans* (Transgender oder Transsexuelle, Menschen, deren Geschlechtsidentität nicht mit dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt)

Trans* (Transgender oder Transsexuelle, Menschen, deren Geschlechtsidentität nicht mit dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt) I: Inter* (Intersexuelle, Menschen, die mit einer Geschlechtsentwicklung geboren werden, die nicht dem üblichen männlichen oder weiblichen Schema entspricht)

Inter* (Intersexuelle, Menschen, die mit einer Geschlechtsentwicklung geboren werden, die nicht dem üblichen männlichen oder weiblichen Schema entspricht) Q: Queer (Sammelbegriff für Menschen, die nicht heterosexuell oder die ihre Identität nicht in den vorhergehenden Kategorien sehen)

Und das Sternchen steht für weitere Geschlechtsidentitäten und sexuelle Orientierungen, die nicht in den genannten Begriffen abgebildet sind.

× Erweitern Foto: M. Rädel Ein tonnenschwerer Bierkrug als Denkmal! Friedrichshafen ist vor allem für seine weltberühmten Zeppeline, den von Ferdinand Graf von Zeppelin (Porträt mit Schleife) erfundenen Luftschiffen, bekannt. Aus der tiefsten Provinz ging es ab 1900 in die ganze Welt. Auf diesem Denkmal ist so ein Zeppelin mittig zu sehen.

