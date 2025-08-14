„Fünf Seen Filmfestival“ – Queere Filmkunst ist dabei

× Erweitern Foto: Salzgeber

Beim 19. „Fünf Seen Filmfestival“, das im September im Fünf-Seen-Land südwestlich von München stattfindet, wird der mehrfach preisgekrönte rumänische Spielfilm „Drei Kilometer bis zum Ende der Welt“ gezeigt – ausgezeichnet in Cannes mit der renommierten „Queeren Palme“.

Im Mittelpunkt des Films, der am 13. und 16. September gezeigt wird, steht der 17-jährige Adi, der in einem abgelegenen rumänischen Dorf lebt. Nach einem brutalen, homophoben Angriff wird er zum Opfer einer Spirale aus Gewalt und Verdrängung. Als seine Eltern von seiner Homosexualität erfahren, reagieren sie mit rigider Ablehnung: Sie nehmen ihm das Handy weg, sperren ihn in seinem Zimmer ein und wollen ihn mit Hilfe des Dorfpriesters „heilen“. Währenddessen wird die Tat – mit aktiver Unterstützung der örtlichen Polizei – systematisch vertuscht. In dieser ausweglosen Situation bleibt Adi nur noch die Hoffnung auf seine beste Freundin.

Zum Filmfestival gehört auch ein queeres Kurzfilmprogramm. fsff.de

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu

Besuch uns auf Instagram: