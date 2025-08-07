Tatjana Berlin gibt die Brunhilde

× Erweitern Foto: M. Rädel Tatjana Berlin, „Der Saft des Bösen“ Im Film mit dabei ist auch Tatjana Berlin als böse Mutter Brunhilde.

Expand Foto: Lovesucks Entertainment „Der Saft des Bösen“, Nina, Tatjana, Magda Eine dramatische Szene aus dem packenden Travestie-Thriller ...

Rolf Scheider, Jürgen Vogel und auch Tatjana Berlin und Sven Rebel, sie alle sind bei Nina Queers brandneuem Kinofilm dabei. Sogar Harald Glööckler schickte schon eine begeisterte Sprachnachricht zum Film! Im August ist „Der Saft des Bösen“ in München zu sehen.

Nina Queer: „Wir haben einen kleinen Verleih, der den Film bestimmt so gut vermarkten wird, wie er nur kann. Aber ich drehe keine Filme, damit ich in irgendwelchen Mini-Kinos und Underground-Stätten gezeigt werde. Deshalb habe ich mich entschlossen, persönlich den ganzen Sommer und Herbst durch Deutschland, Österreich und die Schweiz zu touren. Ich bring den Film in große Kinos, Theater und natürlich zu jeder Menge Open-Air-Festivals und Pride-Events.“

Und über den Film verriet uns die Wahlberliner Dragqueen vorab Folgendes: „Es geht um die schmuddelige und homophobe Discobiene Anastasia Palmovsky, die eigentlich schon viel zu alt ist, um sich jede Nacht in Klubs herumzutreiben, es aber dennoch mit großer Begeisterung tut. Von Alkohol und Drogen zerfressen, vernachlässigt sie ihre zwei Töchter Sabrina und Hannelore. Anastasias Mutter Brunhilde passt das gar nicht und sie versucht, ihr die Kinder wegzunehmen. Als Anastasia versucht, mit ihren Töchtern zu fliehen, beginnt das große Morden … Es ist also eine sehr, sehr schräge Horror-Komödie.“ Am 11. August kannst du Nina Queers „Saft des Bösen“ endlich auch in München, im CITY KINO in der Sonnenstraße 12, genießen!

11.8., „Der Saft des Bösen“, CITY KINO, Sonnenstraße 12, München, www.city-kinos.de