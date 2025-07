Toothless will DICH verwöhnen

× Erweitern Bild: Freepik / CC0 Alpen, Natur, Wellness

Expand Fotos: www.lushc.om, M. Rädel Schwebt da ein Drache über den nebligen Wald? fast. Es ist die Badebombe Toothless.

Padam! Eine der Hauptfiguren aus „Drachenzähmen leicht gemacht / How to Train Your Dragon“, Ohnezahn aka Toothless, gibt es jetzt als mit Minze verwöhnende Badebombe. Ein klasse Geschenk für deine*n Liebste*n oder an dich selbst.

Die LUSH-Kreation verbindet einmal mehr Wellness mit Pflege und Spaß. Dafür sorgt unter anderem eine Mischung aus Grüner Minze und cremigen Bananennoten, „abgerundet durch schnell und langsam sprudelnden Schaum“ sowie einen lustig-knisternden Brause-Effekt. Also nicht erschrecken, wenn dein Wannenbad Geräusche macht! Nur eines von vielen neuen Produktne zu „Drachenzähmen leicht gemacht / How to Train Your Dragon“ – es gibt zum Beispiel noch Seife und Duschgel.

Expand Foto: M. Rädel LUSH

Hintergrundwissen zu LUSH: Das sich für Nachhaltigkeit, Umweltschutz und queeres Leben einsetzende Kosmetikunternehmen LUSH wurde 1995 von sechs kreativen Menschen gegründet: Mo & Mark Constantine, Rowena Bird, Helen Ambrosen, Liz Bennett und Paul Greeves. Besonders populär wurde die Badebombe, die bereits 1989 von Mo Constantine entwickelt wurde. Viele Produkte sind vegan, alle werden handgefertigt. „Wir haben schon vor der Eröffnung unseres ersten Shops gegen Tierversuche gekämpft und der Kampf geht bis heute weiter. Wir testen unsere Produkte an freiwilligen Testpersonen und fördern, finanzieren und nutzen humanbiologisch relevante Testmethoden, die völlig tier- und tierproduktfrei sind.“ www.lush.com

Besuch uns auf Instagram: