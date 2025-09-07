Absätze ohne Grenzen

Was mit einem simplen Fehlkauf begann, wurde zur Mission: High Heels in allen Größen, tragbar für alle.

Ende der 1990er Jahre stolperte der Gründer über ein Paar Plateauschuhe aus den USA, die nicht passten. Doch anstatt sie abzuhaken, verkaufte er sie weiter – mit Gewinn. Eine Geschäftsidee war geboren. Über die Jahre wuchs das Sortiment, besonders als klar wurde, dass High Heels in Übergrößen heiß begehrt sind. 2021 gründete Unisex-Heels schließlich das eigene Label und seither macht der Online-Shop stilvolle Heels – für alle tragbar unabhängig von Geschlecht oder Normen. Ob Drag, Fashion-Statement oder einfach, weil es Spaß macht: Unisex-Heels steht für Vielfalt und Individualität auf hohen Absätzen. *mk

www.unisex-heels.de